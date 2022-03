Chi è Maude Apatow: Lexi in Euphoria

Lexi è uno dei personaggi ricorrenti di Euphoria, che contribuisce alla complessa analisi del mondo della Generazione Z. Quella proposta dal suo personaggio è una sfaccettatura molto importante relativa all’universo dei giovani di oggi.

Maude Apatow è oggi principalmente nota per la sua partecipazione a Euphoria ma la sua carriera non inizia e finisce con questo show, tutt’altro. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei

Chi è Maude Apatow

Nata a Los Angeles il 15 dicembre 1997, Maude Apatow, il cui secondo nome è Anne, è un’affermata attrice, impegnata negli anni tanto al cinema quanto in televisione. La passione per il mondo dello spettacolo è un tratto distintivo nella sua famiglia. È infatti la figlia maggiore del regista Judd Apatow e dell’attrice Lesle Mann.

Il suo esordio al cinema è davvero una questione famigliare. I suoi primi tre film sono Molto incinta, Funny People e Questi sono i 40, diretto da suo padre, nei quali interpreta la figlia del personaggio di volta in volta interpretato da sua madre.

Al di là della “spinta” ricevuta tra le mura di casa, il suo talento è stato poi riconosciuto. Molto apprezzata in Other People, è stata poi scelta per far parte del cast di Assassination Nation di Sam Levinson, che l’ha poi voluta anche in Euphoria. Il suo ultimo film l’ha vista nuovamente impegnata al fianco del padre ne Il re di Staten Island. Sul fronte televisivo, invece, ha preso parte a 3 episodi di Girls, per poi trovare la grande svolta con Euphoria. Nel 2020, infine, ha preso parte alla serie Hollywood, di Ryan Murphy.

Maude Apatow vita privata

Per quanto possibile, Maude Apatow prova a essere molto riservata in merito alla propria vita privata. Recenti rumor la vorrebbero impegnata in una relazione con lo scrittore Sam Koppelman, più grande di lei di appena due anni. I due sono stati visti insieme a una gara di NBA. Lei non ha però mai confermato tutto ciò, così come le voci su un suo avvicinamento all’attore di Euphoria Lukas Gage.

Chi è Lexi in Euphoria

In un ambiente così eccessivo come quello del liceo al centro del racconto di Euphoria, Lexi si ritrova quasi agli occhi degli altri come noiosa. Tutti sono alla ricerca di sé e soprattutto dipendenti dall’opinione altrui. Un chiaro esempio è dato da sua sorella Cassie. Lei prova invece a vivere normalmente la propria esistenza, concentrandosi sullo studio, senza dover andare oltre il limite per dimostrare d’essere in qualche modo speciale. Era la migliore amica di Rue ma i rapporti si sono logorati dopo l’esplosione della dipendenza della giovane. Lexi non l’ha però mai abbandonata, non del tutto. Nel corso della seconda stagione il suo personaggio viene approfondito nettamente, avvicinandosi sorprendentemente a quello di Fez, al punto da farne quasi uno dei protagonisti.

