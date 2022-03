Gf Vip, Jessica svela carica amatoria nella capanna, Barù imbarazzato

Cosa ha detto Jessica nel segreto del confessionale nella puntata di ieri del Gf Vip del 7 marzo, che retroscena! Barù in imbarazzo

Il capanna gate doveva essere al centro della puntata di ieri sera 7 marzo del grande fratello Vip. Così è stato anche se non in apertura di puntata. Alfonso signorini aveva provato già in questione ad indagare su cosa è accaduto tra Jessica e Baru sotto le coperte sguinzagliando le sue inviate d’assalto Sophie e Soleil. Nulla da fare, almeno per le due bionde amiche, che non sono riuscite a carpire nessun dettaglio in più sui momenti senza telecamere e microfoni trascorsi tra i due.

Le dichiarazioni fatte da entrambi sono note: i Jeru hanno dichiarato che tra di loro non è successo nulla in capanna, nemmeno un bacio, hanno parlato a lungo conoscendosi meglio. A sorpresa però, Jessica in confessionale ha svelato un retroscena inedito che va oltre quanto detto da Barù.

Gf Vip, Jeru capanna retroscena

Alfonso Signorini con la sua arte di saper indagare ha colto il momento giusto per provare a scoprire qualcosa in più su quanto accaduto in capanna tra Jessica e Barù. La maggiore delle Selassiè era in confessionale per le nomination e ha nominato Manila, perché non le sono piaciute alcune parole della Nazzaro dette sul suo rapporto con Lulù. Il conduttore ha colto la palla al balzo e le ha chiesto, dato che non era ascoltata dagli altri concorrenti della Casa, cosa è accaduto davvero tra lei e Barú in capanna.

Ha confermato quanto detto, ma ha aggiunto un retroscena inedito su quanto successo sotto le coperte. Ieri durante la puntata del 7 marzo del Gf Vip, Jessica ha aggiunto in capanna che tra lei e Barù c’è stata una grande carica erotica anche se nessun bacio, specificando che non ha violato nessun patto con il gieffino, poteva dirlo. Ha poi detto che come sotto le coperte tra Alex e Soleil “chi vuole intendere intenda”. Dopo, sempre in confessionale, Alfonso Signorini ha chiesto la stessa cosa a Barù che ha avuto una reazione diversa, su domanda diretta sulla carica erotica ha risposto in maniera affermativa molto imbarazzato e ha ironizzato.

