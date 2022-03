Più forti del destino è una miniserie Mediaset particolarmente attesa. Un racconto in costume che vanta un cast protagonista femminile e intende lanciare un messaggio sociale di grande rilevanza, tristemente ancora valido, nonostante siamo nel 2022 e la serie sia ambientata sul finire del 1800.

Ecco cosa sapere su Più forti del destino. Dalla trama al cast, dal numero di episodi alla programmazione del remake della miniserie francese Le Bazar de la Charité, nota in Italia come Destini in fiamme.

Più forti del destino, quante puntate

Più forti del destino è una miniserie che farà di certo parlare di sé, anche grazie a un ricchissimo cast. Le tre donne al centro del racconto sono Arianna, Rosalia e Costanza, interpretate da Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Al loro fianco numerosi altri attori di spessore come Sergio Rubini e Loretta Goggi.

L’esordio di Più forti del destino è fissato per mercoledì 9 marzo 2022. Trattandosi di una miniserie, le puntate sono poche rispetto a quanto siamo solitamente abituati. Ecco la programmazione completa, che prevede due puntate in 7 giorni per un totale di due settimane:

Più forti del destino – Prima puntata: 9 marzo Più forti del destino – Seconda puntata: 11 marzo Più forti del destino – Terza puntata: 16 marzo Più forti del destino – Terza puntata: 18 marzo

Ecco il cast di Più forti del destino:

Arianna, interpretata da Giulia Bevilacqua

Rosalia, interpretata da Laura Chiatti

Costanza, interpretata da Dharma Mangia Woods

Elvira, interpretata da Loretta Goggi

Pietro Lucchesi, interpretato da Sergio Rubini

Libero, interpretato da Leonardo Pazzagli

Saverio, interpretato da Stefano Rossi Giordani

Maria, interpretata da Marta Bulgherini

Guglielmo, interpretato da Thomas Trabacchi

Augusto, interpretato da Paolo Sassanelli

Margherita, interpretata da Francesca Valtorta

Giuseppe, interpretato da Giovanni Anzaldo

Matilde, interpretata da Alessia Giuliani

Antonio, interpretato da Teodoro Giambanco

Gaetano Barba, interpretato da Francesco Meoni

Ferdinando, interpretato da Davide Paganini

Ersilia, interpretata da Mariella Lo Sardo

Camilla, interpretata da Chiara Cassiano

Tommaso, interpretato da Edoardo Boschetti

