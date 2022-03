Il Vegetale, dove è stato girato: location e paese del film

Dove è stato girato Il Vegetale, il film del 2018 con Fabio Rovazzi, diretto da Gennaro Nunziante? Ecco tutte le informazioni sulle location del film.

Va in onda stasera su Rai2 Il Vegetale, un film italiano del 2018 prodotto dalla Disney per la regia di Gennaro Nunziante, noto soprattutto per la partecipazione come attore protagonista del cantante e youtuber Fabio Rovazzi.

Nel corso della storia, Rovazzi si ritrova a essere un giovane neolaureato disperatamente alla ricerca di un buon lavoro e di stabilità nella vita, che troverà in un bizzarro stage in un paesino del Centro Italia, in cui scoprirà l’amore. Ma quali sono le location in cui è stato girato il film? Scopriamolo assieme.

Dov’è stato girato Il Vegetale: le location del film

Le ambientazioni del film si dividono tra Milano e un paesino del Centro Italia. Le scene milanesi sono state ovviamente girate tutte nel capoluogo lombardo, ma quelle in campagna hanno richiesto molte più location.

Il paese del Centro Italia dove si svolge tutta la parte centrale del film Il Vegetale è stato in realtà ricostruito tra varie località della provincia di Rieti, nel Lazio. In particolare, sono stati interessati dalle riprese i borghi di Contigliano, Cottarello, Greccio e Labro, oltre alla zona del lago di Turano. Sempre in questa parte del film si ritrovano scene girate invece nella zona di Terni, in Umbria, presso il lago di Piediluco.

Non è stata solo Milano, però a ospitare le riprese “lombarde” del film con Fabio Rovazzi: altre si sono svolte infatti nel paese di Bereguardo, in provincia di Pavia, presso l’Azienda Agricola Cascine Orsine.

