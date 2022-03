Eleonora Valli chi è il marito: una passione inconfessabile

Eleonora Valli, scopriamo chi è il marito della più grande delle tre sorelle influencer che ha una grande passione nella sua vita.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ci saranno le tre sorelle Valli, la famiglia al completo. Beatrice e Ludovica, le due più piccole, sono balzate agli onori delle cronache partecipando a Uomini e Donne e poi si sono affermate come influencer, ma sono comunque dei volti noti della televisione. Per la più grande, Eleonora, sarà invece la prima volta sul piccolo schermo: scopriamo qualcosa in più dunque su di lei, in particolare su suo marito e sulla sua grande passione.

Eleonora Valli: chi è il marito

Eleonora Valli è la più grande delle tre sorelle, ma è quella che è arrivata dopo al successo. La donna ha saputo cavalcare la notorietà ottenuta dalle sorelle con le loro esperienze in televisione e si è ritagliata il proprio spazio sul web soprattutto nel suo ruolo di mamma. La Valli è infatti mamma di due figli, Carlo Alberto e Ludovica Allegra, avuti con il compagno Luca Babbini, grandissimo amante del fitness e sostenitore della donna come madre e come imprenditrice.

Sul proprio profilo Instagram Beatrice Valli pubblica moltissimi scatti della propria famiglia e dei propri piccoli e cerca di rimanere connessa con le altre mamme per condividere le gioie e le difficoltà di crescere i figli. Con le sorelle condivide invece il grandissimo successo ottenuto sui social: Beatrice e Ludovica hanno però avuto la spinta decisiva della partecipazione a un reality seguitissimo come Uomini e Donne, la più piccola delle tre sorelle ha anche raddoppiato partecipando a Temptation Island. Beatrice invece è sempre stata lontana dal mondo della televisione, trovando la propria strada per il successo attraverso i social network e il web.

