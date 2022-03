Ospiti C’è Posta Per Te ultima puntata 12 marzo: come sorelle

Si conclude il viaggio nelle emozioni di C’è posta per te. L’ennesima edizione condotta da Maria De Filippi è giunta alla sua ultima puntata. Scopriamo ci saranno gli ospiti in studio di sabato 12 marzo.

Ecco un po’ di anticipazioni dell’ultima puntata di C’è posta per te. Ecco chi saranno i VIP in studio con Maria De Filippi per sorprendere alcuni invitati, e quali sono le storie che ci attendono.

C’è posta per te, ospiti 12 marzo

L’ultima puntata di C’è posta per te è arrivata. I fan ne vorrebbero ancora ma per ora tocca fermarsi. C’è da scommetterci che il saluto sarà col botto. Vediamo, dunque, chi saranno gli ospiti VIP attesi negli studi Mediaset per questo saluto conclusivo dell’amatissimo programma. È tempo di lasciare spazio ad Amici, che darà il via al serale a partire da sabato 19 marzo.

In questa edizione sono stati svariati i VIP che hanno messo piede in studio:

Can Yaman

Sabrina Ferilli

Gerry Scotti

Francesco Totti

Raoul Bova

Roberto Mancini

Roberto Baggio

Giorgio Chiellini

Leonardo Bonucci

Pio e Amedeo

Salvatore Esposito

Luca Argentero

Luciana Littizzetto

Paolo Bonolis

Stefano De Martino

Antonino Cannavacciuolo

Per il momento è stato annunciato un solo nome per l’ultima puntata del 12 marzo. È quello di Emma Marrone. Maria De Filippi conclude la trasmissione in compagnia di un’ottima amica, veterana del programma e amatissima dal pubblico. Oltre alla sorpresa per un ospite, ci sarà da crederci che la cantante proporrà il suo brano di Sanremo 2022, Ogni volta è così, che le ha consentito di piazzarsi al sesto posto. La puntata è stata infatti registrata poco dopo la kermesse musicale dell’Ariston.

Il pubblico reclamava la sua presenza, dopo le tante precedenti. Quella di sabato 12 marzo sarà infatti la decima volta in cui metterà piede negli studi di C’è posta per te. L’ultima volta è accaduto nel 2020. Staremo a vedere se vi saranno annunci dell’ultima ora a sorpresa sul fronte VIP.

