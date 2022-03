Corro da te trama e cast

Corro da te è il nuovo film di Riccardo Milani con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone: scopriamo la trama e il cast della pellicola.

Arriva in Italia il remake del successo francese Tutti in piedi, pellicola di Franck Dubosc che mette al centro della propria narrazione il tema della disabilità. Il film è uscito nel 2018 prima in Francia e poi anche in Italia, ottenendo un discreto successo. Ora Riccardo Milani ha deciso di prendervi ispirazione per realizzare il proprio remake del film: scopriamo la trama e il cast di Corro da Te.

Corro da te: la trama

Il protagonista del film è Gianni, interpretato da Piefrancesco Favino, che è un inesorabile e instancabile seduttore che prova a conquistare Chiara, musicista e tennista paraplegica, fingendosi anche lui disabile. La commedia gioca sul delicato tema della disabilità e si avvale di un cast decisamente di grande livello. Per Riccardo Milani si tratta di un nuovo capitolo della sua avventura da regista, che negli ultimi anni ha fatto segnare dei traguardi incredibili. Il regista ha realizzato film di grandissimo successo, come i due capitoli di Come un gatto in tangenziale o Scusate se esisto, Benvenuto Presidente e Mamma o Papa? Vedremo se con Corro da te Milani riuscirà a ottenere il successo ricavato con i suoi ultimi film.

Corro da te: il cast

Cast d’eccezione per la pellicola, che conta su alcuni grandi protagonisti del cinema italiano del momento come Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che lavorano insieme per la prima volta, nonostante siano due attori di punta. Insieme a loro altri grandi nomi come Michele Placido, Pietro Sermonti e Pilar Fogliati. Ecco il cast del film:

Pierfrancesco Favino: Gianni

Miriam Leone: Chiara

Pilar Fogliati: Alessia

Michele Placido

Giulio Base

Vanessa Scalera

Cesare Capitani

Pietro Sermonti

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI