Sean Penn Madonna storia d’amore: la dedica della cantante

Ripercorriamo la celebre e controversa storia d’amore tra Sean Penn e Madonna e la dedica che la cantante ha fatto all’attore.

Una delle coppie più iconiche del mondo dello spettacolo è stata senza dubbio quella formata da Madonna e Sean Penn. Due vere e proprie icone, rispettivamente della musica e del cinema, i due sono stati insieme per quattro anni nella seconda metà degli anni ’90 e la fine della loro storia ha portato Madonna a dedicare una struggente canzone all’ex amore. Ripercorriamo dunque la storia d’amore tra i due e la dedica che la cantante ha fatto all’attore.

Madonna e Sean Penn: la storia d’amore

Era il 1985 quando le due star si conobbero sul set del video di Material Girl, un brano famosissimo della popstar. Il colpo di fulmine scatta immediatamente e il 16 agosto 1985, giorno del ventisettesimo compleanno della donna, i due si sposano, con una romantica cerimonia sulla spiaggia di Malibu.

La storia d’amore tra i due dura però poco, nel 1989 la coppia divorzia e da questa esperienza nasce una famosa canzone della popstar, ovvero Till Death Do Us Part, scritta proprio nel 1989 e contenuta nell’album Like a Prayer. Non si tratta però della prima dedica fatta da Madonna all’attore amato: qualche anno prima, nel 1986, la cantante ha pubblicato True Blue, singolo estratto dall’omonimo album. La canzone racconta proprio i sentimenti provati dall’artista per suo marito e il titolo deriva proprio da un’espressione usata frequentemente da Sean Penn.

L’amore tra Madonna e Sean Penn è stato molto intenso e appassionato, ma è finito in maniera non bellissima. Nel dicembre 1988 la cantante infatti denunciò l’attore per violenza domestica, ritirando però poi l’accusando e non facendo mai luce sull’accaduto. Nel gennaio 1989 i due poi sanciscono ufficialmente la loro separazione, mettendo fine al loro grande amore.

