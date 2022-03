Diavoli 2 quando esce: la data ufficiale

Diavoli sta per tornare con la seconda stagione: vediamo la data d’uscita della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Pronti a tornare nello spietato e frenetico mondo della finanza insieme ad Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: Sky ha infatti annunciato la data d’uscita della seconda stagione di Diavoli, serie tratta dall’omonimo libro di Guido Maria Brera. I primi episodi della seconda stagione saranno disponibili a partire dal 22 aprile: scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione.

Diavoli 2: quando esce e cosa sappiamo

La seconda stagione di Diavoli riprende il racconto delle vicende di Massimo Ruggero e Dominic Morgan: alcuni anni dopo gli eventi raccontati nella prima stagione la trama torna a seguire le proprie pieghe, con riferimenti a fatti reali come la Brexit e l’imminente nomina di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. Massimo sta lottando per conservare il proprio posto come CEO della New York-London Investment Bank e Dominic fa il suo ritorno offrendogli il proprio aiuto, che Massimo dovrà decidere se accettare o meno.

Nella seconda stagione di Diavoli vedremo nuovamente i due grandi protagonisti, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, insieme ad altri volti noti come Malachi Kirby, Pia Mechler e Lars Mikkelsen. Accanto a loro, faranno il proprio ingresso nel cast Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosager.

Manca pochissimo ormai all’uscita dei nuovi episodi di Diavoli, l’appuntamento è per il 22 aprile e le puntate saranno visibili in diretta tramite il decoder di Sky, mentre per chi preferisse la diretta streaming o volesse recuperali in un secondo momento, può ricorrere alle applicazioni di Sky Go, disponibile per i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e Now Tv, disponibile anche questa per tutti i dispositivi mobili ma anche per le smart tv.

