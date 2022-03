Elite 5 quando esce: la data ufficiale

Si fa vicino l’arrivo della nuova stagione di Elite: Netflix ha annunciato la data d’uscita della quinta stagione e non bisognerà attendere molto.

Pronti a tornare a Las Encinas? Netflix ha annunciato la data d’uscita della nuova stagione di Elite, che presto arriverà nelle case degli spettatori di tutto il mondo. La serie spagnola tornerà con la nuova stagione l’8 aprile: un ritorno graditissimo per uno dei prodotti più amati della piattaforma streaming. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla quinta stagione di Elite.

Elite 5: quando esce e cosa sappiamo

L’8 aprile torneremo dunque a Las Encinas, dove troveremo vecchie conoscenze, ma troveremo anche nuovi volti. Il finale della quarta stagione ha annunciato l’addio di due personaggi amatissimi come Guzman e Ander, interpretati rispettivamente da Miguel Bernardeau e Aron Piper. I due non dovrebbero fare ritorno nella quinta stagione, che invece vedrà ancora alcuni personaggi molto amati come Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Cayetana (Georgina Amoros) e Rebeka (Claudia Salas).

A loro si aggiungeranno nuovi elementi del cast, nuovi personaggi tutti da scoprire, che risponderanno ai volti di Valentina Zenere, André Lamoglia, Adam Nourou e Isabel Garrido. Non sono stati svelati dettagli suoi nuovi personaggi, né sulla trama della quinta stagione, che se seguirà lo scheletro delle precedenti avrò al proprio centro un nuovo mistero da risolvere e i drammi personali e sentimentali dei protagonisti.

L’uscita della quinta stagione di Elite è stata anticipata da una serie di storie brevi pubblicate a dicembre 2021, incentrate su Cayetana e Philippe, Samuel e Omar e Patrick. Questi brevi racconti, come accaduto per la quarta stagione, fanno da preludio ai nuovi fatti e da ponte tra la stagione appena conclusa e quella che presto andrà in scena. Manca poco dunque e finalmente rivedremo Elite su Netflix.

