Umbrella Academy 3 quando esce: la data ufficiale

Umbrella Academy sta per tornare su Netflix con la terza stagione: scopriamo quando uscirà e tutti i dettagli a riguardo.

C’è finalmente una data per la terza stagione di Umbrella Academy: Netflix ha annunciato che la nuova stagione della serie uscirà sulla sua piattaforma il 22 giugno. Come di consueto, gli episodi saranno rilasciati tutte insieme: scopriamo dunque cosa sappiamo sulla terza stagione di Umbrella Academy.

Umbrella Academy 3: tutti i dettagli

La data c’è dunque, ed è quella del 22 giugno 2022. Ma di cosa parlerà la terza stagione di Umbrella Academy? A riguardo non sono stati svelati molti dettagli, ma sicuramente si ripartirà dall’incredibile finale della seconda stagione, quando ha fatto la sua comparsa la misteriosa Sparrow Academy. I fratelli Hargreeves, dopo aver sventato nuovamente l’apocalisse, sono riusciti a tornare nel loro tempo, ma hanno trovato la propria realità completamente stravolta. Nella loro casa hanno infatti trovato i membri della Sparrow Academy e stanno alle anticipazioni i nuovi inquilini non accoglieranno con calore i vecchi membri dell’accademia.

Oltre allo scontro tra le due accademie, anche nella terza stagione la disfunzionale famiglia Hargreeves sarà impegnata con la salvaguardia dell’universo, dovendo respingere una nuova misteriosa entità pronta a distruggere l’universo. Tanta azione dunque anche per questa terza attesissima stagione di Umbrella Academy, che farà il proprio ritorno a quasi due anni esatti dall’uscita della seconda stagione.

Nel cast vedremo volti noti come quelli di Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Aidan Gallagher, ma anche new entry come Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein e Genesis Rodriguez. Tanta attesa dunque per questa terza stagione di uno segli show più amati di Netflix: servirà ancora un po’ di pazienza, ma finalmente c’è una data da segnare in rosso sul calendario.

