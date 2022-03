Vostro Onore giunge a conclusione. La serie TV con protagonista Stefano Accorsi propone la quarta e ultima puntata, in onda lunedì 21 marzo. Anche questa, ovviamente, sarà suddivisa in due episodi.

Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di Vostro Onore. Un finale inaspettato per la complessa vicenda che vede protagonista il giudice Vittorio Pagani. La rete di bugie conduce a un esito sorprendente, che mette in discussione tutto quello che è successo finora.

Vostro Onore, anticipazioni ultima puntata

Lunedì 21 marzo andrà in onda la quarta e ultima puntata di Vostro Onore, fiction con protagonista Stefano Accorsi nei panni del giudice Vittorio Pagani. Appuntamento in prima serata alle ore 21.25 con gli episodi 7 e 8.

Nel primo episodio Matteo sarà nei guai fino al collo. Dovrà giustificare un suo comportamento, che ha generato un gran numero di dubbi. Ciò rischia di far saltare del tutto il complesso piano ordito da suo padre per salvargli la vita.

Ma cosa è accaduto? Il giovane si è intrufolato nella stanza d’ospedale nella quale si trova Diego Silva. Ciò fa insospettire chi sta portando avanti le indagini su questo complesso incidente stradale. Ovviamente si parla di Sara. Lei inizia a sospettare anche dell’attendibilità di Vittorio. Padre e figlio si rendono così conto di non avere scampo. È tempo di fuggire, lasciandosi Milano alle spalle e far perdere le proprie tracce.

Nel secondo episodio Maddalena viene interrogata e continua a proteggere Vittorio a tutti i costi. Matteo però compie un altro errore potenzialmente compromettente. Il giovane, accompagnato da sua nonna, si reca in commissariato. Tradisce di fatto suo padre, che fino a quel momento ha rischiato tutto per lui. Il ragazzo è stando di tutta questa situazione. Non riesce più a gestire il peso delle bugie. Per questo motivo si dice pronto a raccontare ogni cosa al genitore, che nel frattempo ha vinto il concorso per diventare Presidente del Tribunale di Milano. Una carica che non sente di poter accettare. Le parole di Matteo, però, potrebbero cambiare del tutto la percezione di quanto credevamo di conoscere di questa storia.

