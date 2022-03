Emy Buono de La Pupa e il Secchione 2022 chi è: scivolone e gelo in studio

Ha stupito La Pupa e il Secchione 2022 Per look e la battuta su Berlusconi. Scopriamo chi è Emy Buono, mora che spopola su Instagram

Chi è il Presidente della Repubblica? Silvio Berlusconi. Ed in studio il gelo. Lo scivolone è della Pupa Emy Buono, esplosiva napoletana che con la sua mora chioma ha catturato gli sguardi del pubblico in studio e da casa. Alla domanda di Federico Fashion Style non ha saputo rispondere non per ironia ma semplicemente perché entrata nel suo ruolo di bella poco acculturata, nel pieno spirito del format di cui è protagonista. Scopriamo chi è Emy Buono de La Pupa e il Secchione 2022 che è già una star su Instagram.

Chi è Emy Buono de La Pupa e il Secchione 2022

Emy Buono de La Pupa e il Secchione 2022 è nata a Napoli il 26 marzo del 1998 ed ha così 24 anni di età. Fin da ragazzina vive con sua madre e con sua nonna, due figure importanti della sua infanzia che ha trascorso coltivando la sua passione, il piccolo schermo. E’ infatti già nota al grande pubblico per aver partecipato in passato al programma televisivo Ti spedisco in convento.

Alta 1.70 e con un fisico mozzafiato, di lavoro fa la cubista ma sui social è già una star. Il suo profilo Instagram emy_buono_ conta quasi 100 mila followers. Ha detto di sè nella sua clip di presentazione di avere un carattere molto forte e che adora fare impazzire gli uomini quando balla sul cubo. Ha inoltre aggiunto che è molto gelosa del suo Secchione e non vuole che nessuna altra Pupa lo guardi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI