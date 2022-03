Francesco Chiofalo fidanzata di Temptation Island che fine ha fatto Selvaggia Roma

Che fine ha fatto l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ovvero Selvaggia Roma? Scopriamo cosa fa oggi la donna.

Tra i protagonisti della nuova edizione de La pupa e il secchione c’è Francesco Chiofalo, diventato famoso proprio grazie alla partecipazione a Temptation Island. Al tempo divenne noto col soprannome di Lenticchio, nomignolo con cui lo chiamava la fidanzata dell’epoca: Selvaggia Roma. La coppia aveva deciso di partecipare al programma per risolvere i problemi di coppia sorti in maniera prepotente dopo cinque anni di convivenza, ma l’esperienza sull’isola si è rivelata fallimentare e i due hanno deciso di lasciarsi, prendendo strade diverse. L’uomo è diventato un noto influencer e ora è pronto a essere protagonista della quinta edizione de La pupa il secchione. Cosa ha fatto invece la donna dopo Temptation Island? Scopriamolo.

Francesco Chiofalo: che fine ha fatto l’ex fidanzata Selvaggia Roma

Sabrina Haddaji, vero nome di Selvaggia Roma, dopo l’esperienza a Temptation Island è diventata una protagonista del mondo del web, lavorando come modella e imponendosi come influencer. La sua passione per lo sport l’ha portata a concentrarsi soprattutto nel mondo del fitness e la sua notorietà crescente l’ha portata in televisione.

Nel 2018 ha lavorato sul set di Ricci e Capricci e successivamente si è affermata come un’opinionista fissa nei salotti di Barbara D’Urso in Pomeriggio 5 e in Domenica Live. Nel 2020 Selvaggia ha preso parte anche al Grande Fratello Vip e qui è stata al centro di alcune polemiche, tra cui quella con Enock Barwuah, che ha smentito di aver baciato la donna, retroscena raccontato invece dall’ex fidanzata di Lenticchio.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dopo la fine della storia con Francesco Chiofalo, Selvaggia è tornata col suo ex Luca Muccichini, ma nell’estate del 2019 i due si sono lasciati e attualmente la donna dovrebbe essere single.

