Mila Suarez prima e dopo chirurgia FOTO

Scopriamo com’è cambiata Mila Suarez, protagonista della nuova edizione della Pupa e il Secchione: com’era prima e com’è dopo la chirurgia.

La pupa e il secchione 5 è al via e tra i protagonisti provenienti dal mondo dello spettacolo c’è anche la modella Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli e con alle spalle anche un passato al Grande Fratello Vip. Nuova esperienza nel mondo dei reality dunque per Mila, che fa parte del cast della quinta stagione de La pupa e il secchione. Ripercorriamo dunque il percorso televisivo della modella, vedendo com’era prima e com’è cambiata negli anni, grazie anche al ricorso alla chirurgia.

Mila Suarez prima

Mila Suarez nasce a Casablanca, in Marocco, nel 1988. Diventata maggiorenne arriva in Italia, dove si fa notare per la somiglianza con Belen e lavora come modella. La ragazza approda in televisione nel 2013, partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Eugenio Colombo. Piano piano diventa una presenza fissa in televisione, prendendo parte nel 2017 a Temptation Island e in seguito al Grande Fratello Vip.

Mila Suarez oggi

La ragazza è cambiata molto rispetto agli esordi e la trasformazione è dovuta anche al ricorso alla chirurgia estetica. Questo è un tema però molto controverso nella vicenda della modella, che ha raccontato di essersi sottoposta a interventi chirurgica non proprio per sua scelta, ma condizionata dall’ex fidanzato Alex Belli. La donna si è sottoposta a ritocchi sia al seno che al naso, ma ha poi raccontato di non averlo fatto per insoddisfazioni personali, bensì in seguito alle pressioni di Belli, che l’ha convinta a migliorare il naso e ad aumentare il seno, nonostante la ragazza fosse soddisfatta del suo aspetto fisico.

Mila Suarez ha infatti ammesso di essersi pentita di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, anche perché l’operazione al naso le ha anche portato dei problemi di respirazione che l’hanno costretta a intervenire di nuovo sulla zona. Inoltre, dopo l’intervento al seno, Mila ha scoperto il tradimento di Alex Belli con Delia Duran, una vera e propria botta per lei.

