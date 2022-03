Ospiti Stasera Tutto è Possibile 15 marzo quinta puntata col botto

Ospiti Stasera Tutto è Possibile, oltre all’imitazione di Maria De Filippi, il 15 marzo spazio alle risate con tantissimi volti noti della televisione e del web

Nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile in onda il 15 marzo su Raidue. La trasmissione condotta da Stefano De Martino vedrà come tema “Crime” con tantissimi giochi che vedranno protagonisti gli ospiti in studio. Insieme a Stefano De Martino, confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che questa settimana imiterà Maria De Filippi, ma soprattutto Franca Leosini, new entry tra le sue imitazioni.

Ospiti Stasera Tutto è Possibile 15 marzo

Per la puntata di Stasera Tutto è Possibile in onda il 15 marzo gli ospiti sono Sergio Friscia, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris. Ritornano Ciro Priello e Fabio Balsamo già presenti nella scorsa stagione del programma, così come Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Sergio Friscia. Tantissimi i giochi in programma per intrattenere il pubblico da casa e strappare una risata. Gli ospiti saranno coinvolti in giochi come Serenata Step, Dance Battle e C’era una giravolta. Grande attesa ovviamente anche per il grande classico che apre e chiude ogni puntata di Stasera Tutto è Possibile: la stanza inclinata.

Nella scorsa puntata i mattatori furono Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Peppe Iodice e Andrea Pucci. In particolare sui social è diventato virale il video che vede gli ospiti protagonisti de La Stanza Inclinata, con Francesco Paolantoni che per parlare con il conduttore Stefano De Martino si è sporto troppo ed è caduto sul palco generando l’ilarità del pubblico. Anche nella puntata del 15 marzo di Stasera Tutto è Possibile spazio alle risate e alle gag che arriveranno dai giochi proposti dalla redazione.

