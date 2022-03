Caterina Balivo a Miss Italia 1999: foto e classifica, che podio!

Caterina Balivo, ripercorriamo la sua esperienza a Miss Italia 1999: un podio decisamente da ricordare in quella edizione.

Nel 1999 il nome di Caterina Balivo diventa famoso agli onori delle cronache. La ragazza napoletana, all’epoca diciannovenne, arriva alla competizione con il titolo di Miss Amarea Moda mare Campania e si afferma come una delle grandi protagoniste di quell’edizione di Miss Italia. Un’esperienza che lancia la carriera di Caterina Balivo, che diventa col tempo un volto di punta della televisione italiana, fino all’esperienza attuale come giudice de Il Cantante mascherato. Ripercorriamo dunque l’esperienza della Balivo a Miss Italia 1999 e andiamo a vedere com’è andata quell’esperienza.

Miss Italia 1999: l’esperienza di Caterina Balivo

L’edizione del 1999 di Miss Italia si è svolta tra il 3 e il 5 settembre a Salsomaggiore Terme, sotto la conduzione di Fabrizio Frizzi. Fu un’edizione davvero importante, con la giuria artistica preseduta da Alberto Sordi e Simona Ventura nelle vesti di madrina. Furono 100 le partecipanti e sul podio troviamo ben due grandi protagoniste del mondo della televisione.

Al terzo posto, come detto, si è piazzata Caterina Balivo, che dopo l’esperienza a Salsomaggiore ha esordito in televisione proprio con Fabrizio Frizzi, svolgendo il ruolo di valletta in Scommettiamo che…? Al secondo posto invece troviamo Elisa Pelatti, arrivata alla competizione col titolo di Miss Carpi, che invece non è rimasta nel mondo dello spettacolo.

A vincere invece è stata Manila Nazzaro, che dopo la vittoria ha continuato a lavorare come modella e ha intrapreso la carriera da attrice teatrale, diventando poi una presenza fissa in televisione. La Nazzaro è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove riesce anche ad arrivare fino agli atti conclusivi della competizione, non riuscendo però a conquistare la finalissima del programma. Un podio veramente incredibile quello del 1999, con ben due protagoniste del mondo della televisione lanciate proprio dalla kermesse di Salsomaggiore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI