L’ultima puntata di Doc 2 è andata in onda giovedì 17 marzo ma i fan della fiction medical con Luca Argentero si chiedono già se ci sarà Doc 3. Ecco tutte le informazioni in merito al futuro di questa amatissima serie TV.

Doc 3 si farà? La domanda se la pongono tutti gli appassionati della serie TV Rai che hanno seguito con attenzione il dramma della puntata finale della seconda stagione. Vi sono informazioni ufficiali in merito? Si conosce qualche dettaglio sulla trama? Scopriamolo insieme.

DOC 2, COME FINISCE LA SECONDA STAGIONE

Doc 3 si farà? Ultime news

Doc 3 si farà. Nessun dubbio sulla realizzazione della terza stagione della serie TV con protagonista Luca Argentero. L’ultima puntata di Doc 2 ha lasciato i fan in lacrime e desiderosi di nuovi episodi. Ci sarà spazio per un nuovo inizio per Andrea Fanti, come spiegato dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, intervistati da Fanpage.

È già iniziata la scrittura dei nuovi episodi di Doc 3, che vedrà l’inserimento di nuovi attori nel già ricco cast, che purtroppo ha perso alcuni elementi amatissimi in questa seconda stagione. Si ripartirà esattamente da dove ci si è lasciati. Andrea Fanti è finalmente tornato a ricoprire il ruolo di primario e l’ospedale si è lasciato alle spalle la tragedia di Lorenzo Lazzarini, con tutte le conseguenze legali del caso svanite nel nulla. Ci sarà un avvicinamento tra Fanti e Cecilia? Chi può dirlo. Di sicuro i due sceneggiatori stanno valutando differenti risvolti sul fronte amoroso per il protagonista.

La seconda stagione ha sopportato il peso della pandemia. È stato mostrato come tutti abbiano fatto i conti con il Covid, durante l’emergenza e dopo. Basti pensare a Riccardo. In Doc 3, invece, si ritornerà a vivere. Un nuovo inizio, in pratica. Per ora tutti confermati sul fronte del cast. Gli sceneggiatori hanno spiegato come debbano stabilire ancora il tema cruciale della terza stagione. Fatto questo, potranno poi decidere chi sarà utile alla storia e chi meno. Ci saranno inoltre nuovi attori sul set, questo è sicuro. Come nei veri ospedali, spiegano, c’è sempre bisogno di turnover.

Una delle lamentele del pubblico riguarda il ruolo degli infermieri. La serie si concentra sui medici e Teresa ha il compito di rappresentare tutto il suo settore, da sola. È una questione di spazio e format, spiegano i due, che però stanno ragionando su alcune storie da poter raccontare, ampliando il novero di infermieri protagonisti.

Doc 3, quante puntate e quando esce

I due sceneggiatori hanno confermato il format della serie. Anche in Doc 3 i fan potranno aspettarsi 8 puntate da 16 episodi, ognuno dei quali della durata di 50 minuti. Ad oggi non vi è una data precisa per l’inizio delle riprese. La Rai non ha ancora comunicato nulla in merito.

I due si aspettano, però, che le riprese sul set di Doc 3 abbiano inizio nel corso del 2023. Questo consente un’ipotesi sulla messa in onda. Quando uscirà la terza stagione di Doc? Vi è la possibilità di proporre i nuovi episodi nello stesso anno delle riprese, dunque nel 2023. Vi sono però questioni legate al palinsesto da considerare. E dopo la terza stagione? I due non si esprimono ma sottolineano come tutto dipenda dalla risposta del pubblico.

