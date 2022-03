A chi è dedicata Io volevo solo te di LDA? Un amore finito

Io volevo solo te: scopriamo a chi è dedicata la canzone presentata come inedito dall’alunno di Amici 2022 LDA.

Il serale di Amici è in procinto di iniziare e tra gli alunni in gara c’è anche Luca D’Alessio, in arte LDA. Il cantante ha presentato il suo inedito Io volevo solo te: vediamo a chi è dedicato il brano.

Io volevo solo te: a chi è dedicata la canzone di LDA

Il brano di LDA parla di un amore finito, col protagonista che sente ancora dei sentimenti vivi, che però sono, come lui stesso ne è consapevole, a senso unico. Ma a chi è dedicata questa struggente ballata d’amore? L’artista non si è espresso, anche se secondo i fan la musa della canzone è l’ex del ragazzo: Emanuela Pennino.

Io volevo solo te: il testo della canzone di LDA

Ma se proprio devi andare

Dammi almeno una risposta

Che soddisfi la domanda

E che chiuda la mia bocca

Io vorrei dimenticare

Tutte le nostre promesse

Che ora non puoi mantenere

Se di noi non resta niente

Lo sappiamo già

Che questo non tornerà

Sulla sabbia poi

Una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

tutto ciò che voglio non vuoi

ti sono vicino sai

ma so che invece non ci sei

perché non mi cerchi mai? ( no mai )

Adesso un pittore dipinge

La nostra storia su un quadro

Dietro il tramonto finisce

Si vede il rosso sfocato e

Lo sappiamo già

Che questo non tornerà

Sulla sabbia poi

Una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

tutto ciò che voglio non vuoi

ti sono vicino sai

ma so che invece non ci sei

perché non mi cerchi mai? (no mai)

Ora stai andando via

Ma non per ritornare

Io che volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

tutto ciò che voglio non vuoi

ti sono vicino sai

ma so che invece non ci sei

perché non mi cerchi mai? ( no mai )

