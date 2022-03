Aisha Amici 2022 origini e di dove è

Aisha, scopriamo chi è la cantante protagonista del serale di Amici 2022 e quali sono le sue origini.

Tutto pronto finalmente per il ritorno del serale di Amici, che accompagnerà gli spettatori ogni sabato sera fino all’attesissima finale che decreterà il vincitore di questa ventunesima edizione. Tra gli alunni che proveranno a contendersi la vittoria finale c’è anche Aisha, giovane cantante che fa parte della squadra di Rudy Zerbi: scopriamo qualcosa in più sulle sue origini.

Amici 2022: chi è Aisha

Aisha Maryam nasce nel 2004 a Napoli. La ragazza ha origini senegalesi, vive con due fratelli piccoli, con la madre e il suo compagno. Il padre non è presente nella vita di Aisha, la ragazza non lo vede da quando è piccola ed è cresciuta solo con la madre e con la famiglia materna. La ragazza frequenta il Liceo musicale e da qualche anno si cimenta nella scrittura di musica, con l’aspirazione di diventare una cantautrice.

Ad Amici la cantante italo-senegalese cerca uno spazio per esprimere la propria musica e si presenta nella scuola presentando proprio un suo inedito, vincendo la sfida con Simone Russo e ottenendo il banco dal professore Rudy Zerbi. Bad Vibes è il suo primo inedito, che ottiene anche un discreto successo radiofonico dopo la sua uscita. A questo fa seguito Buenos Dias, secondo singolo di Aisha che contribuisce alla popolarità della cantante. La ragazza arriva così al serale di Amici con un carico di esperienza importante, utile per provare a concorrere per la vittoria finale.

La fase serale di Amici rappresenta infatti un importante trampolino di lancio per i cantanti che riescono a superare brillantemente il daytime e ad approdarvi. Vedremo se Aisha riuscirà a sfruttare quest’occasione e dove potrà arrivare con la sua musica nella competizione.

