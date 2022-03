Amici 2022 ospiti serale prima puntata: due grandi ritorni

Ritorna il serale di Amici 2022 a partire da sabato 19 marzo. Un appuntamento imperdibile da tantissimi anni, sia per il pubblico di giovanissimi odierni che per gli appassionati di vecchia data. Sono già state diffuse un po’ di anticipazioni. Ecco, dunque, cosa aspettarsi.

Chi saranno gli ospiti di Maria De Filippi presenti nello studio del primo serale di Amici 2022? Il primo e più visto talent show della televisione italiana si prepara a salutare alcuni amici pronti a fare il proprio ritorno.

Amici 2022 serale: ospiti prima puntata

Il serale di Amici 2022 non è in diretta, affatto. Settimana dopo settimana lo show viene registrato. In questo caso la puntata è già stata girata con largo anticipo nel corso della giornata di giovedì 17 marzo.

Confermata interamente la giuria dello scorso anno del talent, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Spazio ovviamente alle sfide tra i concorrenti, accoppiati per formare tre team, accoppiati ai seguenti professori: Anna Pettinelli con Verona Peparini, Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro e Rudy Zerbi con Alessandra Celentano.

Considerando come la puntata sia registrata, sono già state diffuse le anticipazioni in merito agli ospiti e non solo. L’artista musicale che allieterà tutti in studio, e in seguito gli spettatori da casa, è Elisa, che ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo con la sua O forse sei tu, brano giunto al secondo posto sul palco dell’Ariston.

L’ospite comico è invece Nino Frassica, pronto a tornare su Rai 1 con la nuova serie di Don Matteo, che dirà addio a Terence Hill.

Amici 2022, le squadre:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : Calma, Carola Puddu, Gio Montana, LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito

: Calma, Carola Puddu, Gio Montana, LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito Anna Pettinelli e Veronica Peparini : Albe, Alice Del Fraate, Crytical, Dario Schirone, John Erik De La Cruz

: Albe, Alice Del Fraate, Crytical, Dario Schirone, John Erik De La Cruz Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Aisha, Alex, Christian Sterfanelli, Nunzio Stancampiano, Serena Carella, Sissi

