Amici 2022 serale squadre: allievi e docenti

Tutto pronto per il primo serale di Amici 2022. I tre gruppi sono stati formati e il pubblico non vede l’ora di poter assistere alle prime sfide. Il tutto avrà inizio sabato 19 marzo. La puntata è stata però registrata e così in rete è possibile trovare le prime anticipazioni.

Scopriamo quali sono le squadre formatesi per la fase serale di Amici 2022, quella conclusiva, che decreterà il percorso dei tanti allievi. Ne sono rimasti 18, metà cantanti e metà ballerini, tutti incredibilmente talentuosi.

Amici 2022 serale: le squadre

Un totale di 18 concorrenti si sfideranno nel serale di Amici 2022. Inizialmente erano previsti 14 concorrenti ma è stato necessario ampliare il numero, considerando il talento di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi.

La prima squadra a essere stata annunciata è quella di Anna Pettinelli, docente di canto, e dell’insegnante di ballo Veronica Peparini. I team sono misti, presentando sia cantanti che ballerini. Gli allievi di danza scelti dalle due sono Alice, Dario e John Erik. A completare il gruppo sono invece Albe e Crytical.

Gli altri due team sono stati annunciati nel corso dello speciale Verso il Serale, andato in onda domenica 13 marzo. Lorella Cuccarini, insegnante di canto, fa coppia con quello di ballo Raimondo Todaro. Per quanto concerne il canto hanno optato per Alex, Aisha e Sissi. Sul fronte ballo, invece, a completare la loro squadra ci sono Serena, Christian e Nunzio.

L’ultima squadra è anche la più ampia. Comprende infatti due allievi in più rispetto a quelli della Pettinelli e uno in più rispetto alla Cuccarini. A guidare i ragazzi sono Rudy Zerbi, professore di canto e la docente di danza Alessandra Celentano. Lei ha selezionato Carola, Michele e Leonardo, mentre lui ha optato per Luigi, Calma, LDA e Gio Montana. Quest’ultimo poteva essere in gara con la Pettinelli, che lo ha poi eliminato. È stato così accolto da Zerbi.

