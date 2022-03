Calma Amici 2022 chi è la fidanzata: un dolce segreto

Calma, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del giovane protagonista di Amici 2022: chi è la sua fidanzata.

L’edizione serale della ventunesima edizione di Amici è al via e tra gli alunni che hanno superato la fase del daytime e sono approdati a quella conclusiva in onda ogni sabato sera c’è anche il giovane cantante Calma, pseudonimo di Marco Barbieri. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul cantane Rudy Zerbi, in particolare chi è la sua fidanzata: Cecilia Tamagnini.

Calma: chi è la fidanzata

Durante la serata di San Valentino abbiamo fatto la conoscenza di Cecilia Tamagnini, che ha mandato un videomessaggio a Calma, uscendo allo scoperto come sua fidanzata. Cecilia nasce nel 1999, è originaria di San Marino ma si è trasferita a Roma per studiare, per la precisione studia Giurisprudenza all’Università LUISS nella Capitale.

Per il resto non sappiamo molto della ragazza, che non condivide molto della sua vita privata e non fa parte del mondo dello spettacolo. Abbiamo fatto la sua conoscenza, come detto, nel giorno di San Valentino e abbiamo scoperto la grande tenerezza che la lega al cantante di Amici Calma e che è il segreto del loro amore. La ragazza, nel videomessaggio, ha dichiarato che l’artista le ha scombussolato completamente la vita, ne ha elogiato la dolcezza, la simpatia e la leggerezza.

Nella vita di Marco Barbieri, in arte Calma, c’è dunque la dolcissima Cecilia, che si è detta pronta ad aspettarlo dopo la fine dell’esperienza di Amici, che il cantante spera sia la più lunga possibile. Calma si è già ritagliato un ruolo nel panorama musicale con singoli come Sei troppo per me e Globuli bianchi che hanno riscosso un buon successo, cui ha fatto seguito poi l’inedito Routine, presentato durante la sua esperienza ad Amici e apprezzato moltissimo dai fan.

