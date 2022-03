Gio Montana Sole a Mezzanotte testo e significato brano cantante Amici 2022

Gio Montana è un talento puro di Amici 2022. Ha raggiunto la finale serale dopo l’eliminazione decisa da Anna Pettinelli e il salvataggio di Rudy Zerbi. Merita davvero una chance, data la propria storia, avendo anche dimostrato di poter vincere un disco d’oro da assoluto amatore, autoproducendosi.

La canzone che lo ha lanciato è l’inedito Sole a mezzanotte. È questo il brano che gli è valso il disco d’oro ed è ancora oggi il suo più famoso e apprezzato dal pubblico. Scopriamone il significato.

Sole a mezzanotte, significato

Il sole di mezzanotte è un fenomeno molto raro, considerando come si verifichi unicamente nelle aree più esterme al mondo, come quelle polari. La posizione del Sole resta sopra l’orizzonte per lunghi periodi, da 24 ore a 6 mesi, regalando scenari da sogno.

Tale unicità viene paragonata a una giovane che, sola, fa battere il cuore del cantante. Non potrà mai dimenticarle e da lei vorrebbe non separarsi mai. Continua a custodire ogni brandello di ricordo del tempo trascorso insieme, tanto speciale quanto, forse, irripetibile.

Sole a mezzanotte, testo

La notte non dormo ma penso

Paranoie che non hanno un senso

Il suo profumo sopra il mio letto

Primo bacio, primo appuntamento

Mi ricordo noi due dentro a un bar

Come ordine solo un croissant

L’importante è che c’eri tu là

Scappiamo insieme da questa città

Non ti voltare, non guardare indietro

Non capirebbero il nostro pensiero

Noi che siamo soli in un campo di fieno

E stiamo guardando il tramonto, non temo

Di avere sbagliato, tu sei il mio peccato

Ti tolgo i vestiti, tu mi togli il fiato

Non voglio diventi del tempo sprecato

Sei il sole di notte, un diamante pregiato

E se ripenso a quella notte, ti giuro mi vengono i brividi

Noi complici dentro a quel letto tanto da lasciarci i lividi

Io freddo come il ghiaccio, te baby calda come il fuoco

Sì sai scaldare ciò che ho dentro, ma raffreddarti in un secondo

Sei come il sole a mezzanotte

Giuro sei una su un milione

È la tua bellezza che mi fotte

Il tuo essere mi rende più forte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

Io e te dentro un letto di spine

Altre mille vite felice

Un altro tiro, un altro calice

Ma come in tutto c’è una fine

Siamo noi a fare ‘ste scintille

Togliti quelle parigine

Prendo il primo volo, ma da Parigi

Tokyo, Hong Kong, Amsterdam

Dicevano baby tutto passerà

È soltanto una cotta per uno sbarba’

Ho la testa sul cash, devo farli per te

E per la tua borsa Chanel

Tu che amavi me, io che amavo te

Non siamo perfetti ma siamo io e te

Su un Mercedes Benz ubriachi alle tre

Ho provato a cambiarti, hai cambiato tu me

Sei come il sole a mezzanotte

Giuro sei una su un milione

È la tua bellezza che mi fotte

Il tuo essere mi rende più forte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

Giuro sei una su un milione

È la tua bellezza che mi fotte

Il tuo essere mi rende più forte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

Sei come il sole a mezzanotte

