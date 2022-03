Gio Montana Amici 2022 vero nome perché si chiama così

Gio Montana è uno dei grandi talenti di Amici 2022. Di lui si è molto parlato negli ultimi mesi, sia per le sue interpretazioni che per il rischio eliminazione sventato per un pelo.

Scopriamo qualcosa in più in merito a Gio Montana. Conoscete il suo vero nome? Ecco cosa sapere sul giovane cantante di Amici 2022 in corsa per la vittoria finale.

Gio Montana vero nome

Gio Montana fa parte dei 18 concorrenti di Amici 2022 che prenderanno parte al serale del talent di Maria De Filippi. Ha però rischiato di non esserci, considerando come Anna Pettinelli lo avesse di fatto eliminato dalla scuola. Rudy Zerbi si era però detto stupito da tale scelta, al punto da offrirgli un posto nella sua squadra.

È nato nel 1999 a Palermo, che ha lasciato da tempo per trasferirsi con la propria famiglia a Milano. I suoi cari non erano convintissimi della sua scelta di puntare su un percorso artistico. Per fortuna si sono ricreduti. Il suo vero nome è Giovanni Nino. Parte del suo nome d’arte si spiega dunque facilmente. Gio sta infatti per Giovanni. Un semplice diminutivo. Ma da dove viene Montana? Non abbiamo informazioni certe in merito. Viene però da pensare a un riferimento a Tony Montana, ovvero Scarface. Il personaggio, reso celebre dall’interpretazione di Al Pacino nel famosissimo remake, veniva dal basso e mirava a porre il mondo ai propri piedi. Tralasciando l’aspetto criminale, ovviamente, questa fame di successo è la stessa di Gio, che sogna un futuro differente dalle case popolari dove è cresciuto.

