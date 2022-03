Guillermo Mariotto vita privata: le origini e cosa fa nella vita

Guillermo Mariotto: scopriamo le origini e cosa fa nella vita l’ospite della puntata di sabato 19 marzo di Affari Tuoi – Formato Famiglia.

Torna l’appuntamento con Affari Tuoi – Formato Famiglia con un ospite d’eccezione come Guillermo Mariotto. Andiamo a scoprire qualche dettaglio della sua vita privata: le sue origini e cosa fa nella vita.

Guillermo Mariotto: la vita privata

Guillermo Mariotto è nativo di Caracas, capitale del Venezuela. Classe 1966, nato il 13 aprile, il padre di Mariotto è italiano, mentre la madre venezuelana, e da moltissimi anni l’uomo vive a Roma, destinazione finale dopo una serie di viaggi. Mariotto ha infatti studiato a San Francisco, laureandosi al California College of Arts and Craft. Arriva poi a Milano e inizia a lavorare con diversi marchi di moda, finché nel 1988 riceve il compito di creare alcuni abiti per la casa di moda di Raniero Gattinoni. Quest’ultimo rimane incantato dalle sue creazioni e lo assume, facendolo diventare direttore creativo della sua casa.

Per quanto riguarda la sua vita privata. Guillermo Mariotto è molto riservato, anche se ha dichiarato la propria omosessualità. Nella vita dell’uomo non c’è ancora una persona speciale, l’uomo parla pochissimo della sua vita privata, ma ha raccontato che la vita sentimentale è ormai un lontano ricordo.

Mariotto ha avuto anche un passato difficile, alla nascita ha avuto alcuni problemi derivanti dal fatto che la milza era più grande degli altri organi e ciò lo ha messo a rischio di morte. Alla fine lo stilista però è riuscito a cavarsela e la malattia è solo un lontano ricordo. Oggi, Mariotto è un nome importante della moda ed è anche un noto personaggio televisivo: fino al 2007 è stato giudice di Miss Italia e la stessa funzione adempie dal 2007 per Ballando con le stelle.

