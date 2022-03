LDA Amici 2022 chi è il cantante di Rudy Zerbi

LDA, scopriamo chi è il cantante di Amici 2022, in squadra in questa edizione del programma con Rudy Zerbi.

La fase serale di Amici 2022 sta per iniziare, con l’attesissimo serale in onda ogni sabato sera. Tra i cantanti in gara, pronti a contendersi la vittoria finale, c’è anche LDA, voce appartenente alla scuderia di Rudy Zerbi. Scopriamo tutto dunque sul cantante e sul suo percorso all’interno della scuola.

Amici 2022: chi è LDA

Il nome LDA potrebbe non dire molto, ma sicuramente quello di Luca D’Alessio è molto più familiare. Tra i protagonisti di questa ventunesima edizione di Amici c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, che si sta facendo strada con lo pseudonimo LDA. Nato a Roma nel 2003, il ragazzo è figlio del cantante napoletano e di Carmela Barbato. Luca vive a Napoli insieme alla madre, ma ha conservato anche uno splendido rapporto con papa Gigi, con cui gli è anche capitato di collaborare in ambito musicale.

Gigi è stato decisivo ovviamente nell’avvicinare suo figlio Luca alla musica. Poi il ragazzo ha cominciato a scrivere la propria musica e ha già all’attivo diversi brani pubblicati, come Di notte, realizzato insieme al padre, e Quello che fa male, che gli è valso addirittura il suo primo Disco d’oro.

Per continuare la propria ascesa nel mondo della musica, LDA ha deciso dunque di partecipare ad Amici per continuare a farsi conoscere. All’interno della scuola, LDA è stato scelto da Rudy Zerbi, ha convinto anche Lorella Cuccarini, mentre non ha fatto breccia nel cuore di Anna Pettinelli, che si è detta non convinta dello stile musicale del ragazzo. LDA ha però proseguito con successo il proprio cammino nella scuola, diventando il primo alunno a conquistare il disco d’oro, anche se non mancano le polemiche intorno a lui proprio per essere il figlio di Gigi D’Alessio.

