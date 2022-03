Luigi Carola Amici 2022: la verità sulla storia d’amore

Maria De Filippi ha spesso invitato i ragazzi di Amici a non prendersi troppo sul serio, a vivere con maggiore serenità questa esperienza e, al tempo stesso, i rapporti amorosi che vengono a crearsi a questa età, dentro e fuori dalla scuola. Un esempio di come tutto ciò sia particolarmente volatile a questa età è la storia tra Luigi e Carola.

Cos’è accaduto all’interno di Amici 2022 tra Luigi e Carola? I due hanno voltato pagina? Ecco tutto quello che sappiamo e quali sono i recenti risvolti della loro relazione.

Amici 2022, Luigi e Carola

Sembrava esserci una vera e propria intesa tra Luigi e Carola all’interno della scuola di Amici 2022. Entrambi molto timidi e introversi, di poche parole. Si erano trovati, insomma. Un po’ la voglia di concentrarsi sul proprio percorso, un po’ la timidezza e l’insicurezza in merito ai sentimenti dell’altro/a, le cose paiono aver raggiunto un punto di stallo. I fan hanno sperato che la loro amicizia potesse trasformarsi in qualcos’altro.

Pare però che i due abbiano deciso di restare soltanto amici, ritenendo di funzionare meglio così. Intanto lei ha iniziato a mostrare un certo interesse per Mattia, altro ballerino. Anche in questo caso non ci è voluto poi molto a scatenare i fan sul web. Discorso simile anche per Luigi, che si è avvicinato molto a Elena negli ultimi mesi. Un legame divenuto rapidamente molto profondo, il loro. Tutto ciò ha poi comportato un leggero allontanamento tra Luigi e Carola, sintomo del fatto che forse non si trattava di una semplice amicizia, la loro.

