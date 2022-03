Luigi Amici 2022 chi è il cantante di Rudy Zerbi

Luigi Strangis è uno dei cantanti della ricca squadra di Rudy Zerbi, la più ampia del serale di Amci 2022, considerando come comprenda ben sette elementi, avendo deciso di dare asilo a Gio Montana, eliminato da Anna Pettinelli.

Scopriamo chi è Luigi Strangis, cantante e cantautore che fa ben sperare in merito al proprio futuro, considerando il talento che è stato in grado di mettere in mostra durante le tantissime puntate di Amici 2022 andate in onda.

Amici 2022, Luigi Strangis chi è

Nato a Lamezia Terme nel 2001, Luigi Strangis è un cantante e cantautore di appena 21 anni. È riuscito a conquistare il banco all’interno della scuola di Amici 2022 grazie alla propria innata musicalità. È questa la spiegazione che ha fornito Rudy Zerbi per giustificare la propria scelta.

È appassionato di musica fin da piccolo, quando ha iniziato a studiare la chitarra, così come la teoria musicale. Terminati gli studi presso il liceo musicale, è subito diventato arrangiatore e chitarrista con Dissonanze Studios, casa discografica di Lamezia. Si è dato da fare negli anni, dando il via a svariate collaborazioni. La partecipazione ad Amici 2022 non rappresenta, dunque, il suo primo passo ufficiale nel mondo della musica.

Nel 2019 ha pubblicato il singolo Only You, che è ancora oggi uno dei suoi brani più famosi: “Per me cantare significa non pensare. Non ho mai studiato canto, però ho studiato chitarra, teoria musicale e storia della musica. Scrivo e arrangio tutto da solo”. Un vero e proprio lavoratore della musica, si potrebbe dire, dato da molti come uno dei favoriti di Amici 2022. È fidanzato? Parrebbe di no. Troppo impegnato a perseguire il suo sogno per lasciarsi distrarre dai sentimenti in questa fase della sua vita.

