Sissi Danshari testo e significato brano cantante Amici 2022

Uno dei brani di maggior successo di Amici 2022 è senza dubbio Danshari, inedito cantato dalla giovane Sissi. La cantante è stata scelta da Lorella Currarini e Raimondo Todaro per la propria squadra. È una delle preferite del pubblico.

Conoscete il significato di Danshari? Vi spiegato di seguito cosa voglia dire, realmente, questa intrigante canzone, oltre a fornirvene il testo integrale. Scoprite insieme che messaggio ha voluto lanciare Sissi.

Danshari che significa e cosa vuol dire

Non ci ha messo molto Danshari a diventare un brano virale dopo la presentazione ufficiale di Sissi ad Amici 2022. In tanti si sono chiesti, però, quale fosse il significato del termine e, dunque, del brano in toto. Danshari è un metodo giapponese che mira a mettere ordine nella propria casa/vita liberandosi di tutto ciò che può essere considerato superfluo.

La propria abitazione dev’essere un’oasi di pace. Essere circondati da oggetti inutili può compromettere questa sensazione di benessere di cui abbiamo bisogno. L’ordine mentale passa da quello pratico nelle nostre stanze. Una volta preso questo tempo per sistemare la propria vita, si avrà tempo per crescere come individuo.

Danshari testo

Sai che ho buttato i tuoi vestiti,

tanto non li metterei.

Con una lista di domande

a cui non risponderai.

La notte mi sveglio ancora,

non posso passarci sopra.

C’erano i sogni, mi hanno seguito

nel caos.

Sono sola e riempi questa stanza,

il vento muove rami dietro al vetro.

Sento come squali nella pancia.

Io sono qui.

Se ci saranno giorni neri

Darò colore a questi cieli.

Ma sento adesso che sono

forte anche sola con me

Ora mi so fare spazio

Ti ho lasciato senza fiato

Sono una tempesta e mi sento

Libera senza di te.

Danshari.

Potrei continuare a scommettere,

Giocarmi le stelle.

Che questo è il momento di scegliere.

Guardami,

Non cado più.

Se ci saranno giorni neri

Darò colore a questi cieli.

Ma sento adesso che sono

forte anche sola con me

Ora mi so fare spazio

Ti ho lasciato senza fiato

Sono una tempesta e mi sento

Libera senza di te

Danshari.

Tra di noi non conta la distanza.

La tristezza l’ho lasciata indietro,

pesa quando è il tempo che ci manca.

Ricordati.

