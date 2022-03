Alvin stipendio: quanto guadagna l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022

Riparte L’Isola dei Famosi. L’edizione 2022 ha inizio lunedì 21 marzo 2022, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio di Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Chi ci sarà però in Honduras a fare da inviato? Si tratta di Alvin.

Per la quarta volta Mediaset ha scelto Alvin come inviato a L’Isola dei Famosi 2022. La sua simpatia riesce sempre a fare breccia nel pubblico, proponendosi sempre in maniera molto onesta e genuina. I fan però non possono che chiedersi quanto guadagni con questo suo ruolo in uno dei reality più amati della televisione italiana.

Isola dei Famosi, quanto guadagna Alvin?

Torna Alvin in Honduras, a fare da ponte di collegamento con lo studio Mediaset, dove a condurre il reality show L’Isola dei Famosi 2022 è ancora una volta Ilary Blasi. Proviamo a rispondere a una delle principali curiosità del programma: quanto guadagna l’inviato dall’Honduras?

Quest’anno avrà un gran numero di concorrenti da gestire, suddivisi tra single e accoppiati. Questa è la novità della nuova edizione del reality, che vedrà alcuni partecipanti legati tra loro da rapporti famigliari, amicali o lavorativi.

Non sono state svelate le cifre ufficiali relative ai compensi de L’Isola dei Famosi. Possiamo però farci un’idea basandoci sui cachet svelati nelle precedenti edizioni, seppur ufficiosi. Per Alvin potrebbe essere stato pattuita la stessa cifra di Massimiliano Rosolino, ovvero 30mila euro. Una somma complessiva, relativa all’intera durata del reality, ben inferiore a quella prevista per la regina dello show, ovvero Ilary Blasi. Per la moglie di Francesco Totti pare vi sia un contratto da 50mila euro a puntata.

