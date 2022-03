Blind Isola dei Famosi 2022 chi è, vero nome e perché è famoso

Blind, andiamo alla scoperta di uno dei naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi: chi è e perché è famoso.

Torna l’Isola dei famosi, giunta ormai alla sedicesima edizione. Tra i naufraghi pronti a vivere l’esperienza in Honduras c’è anche Blind: scopriamo chi è e perché è famoso.

Chi è Blind

Franco Rujan nasce a Perugia nel 2000 e cresce nella periferia della città. Il ragazzo ha avuto un’infanzia difficile, segnata dai continui litigi dei genitori e dalla vita in condizioni di ristrettezze economiche. Il ragazzo ha ripercorso la sua adolescenza nel libro Cicatrici, raccontando di aver frequentato persone che lo hanno portato su strade sbagliate: a 15 anni ha iniziato a dipendere dalle droghe e per trovare le sostanze si è macchiato anche di furti e altri illeciti. A salvarlo da questo baratro è stata la fidanzata Greta, che gli ha cambiato la vita.

Franco poi nel 2020 ha deciso di partecipare a X Factor per trovare finalmente il riscatto dopo anni molto difficili. Lo pseudonimo Blind, come ha dichiarato l’artista, viene dall’importanza di essere ciechi per non guardare gli ostacoli che si pongono davanti al cammino e andare avanti nonostante tutti i problemi. La sua fidanzata Greta e la musica sono dunque le ragioni di vita di Blind, che nella sua esperienza a X Factor si è presentato con il singolo inedito Cuore Nero. A questa ha fatto seguito Cicatrici, presentata ai Boot Camp e il cammino nel talent show si rivela molto proficuo, con Blind che riesce ad arrivare fino alla finale.

Ora i momenti bui sono alle spalle per il rapper, che è pronto anche a vivere una nuova esperienza in televisione, con la partecipazione come naufrago all’Isola dei famosi.

