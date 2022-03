Dove si trova l’Isola dei Famosi 2022, è davvero deserta?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 ha inizio lunedì 21 marzo. Prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi ancora alla conduzione. Sapete dove i concorrenti vivranno quest’esperienza incredibile?

Scopriamo qual è l’esatta location dove vengono effettuate le riprese de L’Isola dei Famosi. Il luogo è cambiato nel corso degli anni ed ecco dov’è ambientata l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, tra i reality più apprezzati d’Italia.

L’Isola dei Famosi, dove si trova l’isola

La domanda che i fan de L’Isola dei Famosi si pongono più spesso è la seguente: dove si trova l’isola del reality? È davvero deserta? Ecco tutto quello che avreste voluto sapere sulla location del celebre reality.

Iniziamo col dire che la location non è sempre stata la stessa. Nelle prime tre edizioni, andate in onda su Rai 2, il programma è stato ambientato nella Penisola di Samanà, nella Repubblica Domenicana. In seguito la produzione si è spostata a Cayos Cochinos, in Honduras. Questa è stata confermata fino a oggi, eccezion fatta per la settima edizione del reality, ambientata a Corn Island, in Nicaragua (in quel periodo in Honduras era in atto un colpo di stato).

Anche nell’edizione 2022 del programma condotto da Ilary Blasi i concorrenti saranno a Cayo Cochinos. Si tratta di un arcipelago sito nel mare dei Caraibi, composto da due isole principali e 14 isolotti corallini. I naufraghi si ritroveranno in differenti di queste isole nel corso del programma. È la natura a regnare sovrana, per questo è possibile effettuare le riprese in assoluta tranquillità. Differente il discorso per le due isole principali, Cayo Cochino Mayor e Menor, che sono abitate. In occasione delle nomination, i concorrenti si trovano a La Palapa, sita nell’isola principale, adiacente alla spiaggia di Playa Palapa.

