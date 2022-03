Edoardo Tavassi Isola dei Famosi 2022 chi è

L’Isola dei Famosi 2022 ha introdotto un’interessante novità. I concorrenti sono infatti divisi in due macrocategorie, accoppiati e single. Nella prima rientrano Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo Tavassi.

Scopriamo qualcosa in più sul concorrente del reality condotto da Ilary Blasi, in onda a partire da lunedì 21 marzo, in prima serata su Canale 5. Scopriamo chi è Edoardo Tavassi. Ecco tutto quello che dovreste sapere su di lui.

Chi è Edoardo Tavassi

Nato a Roma nel 1985, Edoardo Tavassi è il fratello maggiore di Guendalina Tavassi. È molto attivo sui social, pur essendo decisamente meno noto rispetto alla sorella. Sappiamo ben poco della sua vita privata. Pare attualmente sia single ma conosciamo i nomi di almeno due donne con le quali ha avuto delle relazioni. Ha avuto una fidanzata storica, Lucia Martella. Nel 2020, invece, ha iniziato una frequentazione con Diana Del Bufalo. I due hanno trascorso fianco a fianco il lockdown.

Una storia conclusasi in meno di un anno, a ottobre 2020. I rapporti tra i due però sembrano ancora ottimi. Sono diventati amici, al punto da condividere spesso scatti di loro due insieme sui social. A differenza della sorella Guendalina, non è mai diventato genitore. Non ha figli e per ora si limita a ricoprire il ruolo di zio. Sua sorella ha infatti avuto tre bambini, l’adolescente Gaia e i più piccoli Chloe e Salvatore.

Sfrutta un solo social, Instagram, che lo vede seguito da 120mila persone. Il suo feed è ricco di video divertenti. In alcuni di questi si cimenta come doppiatore, sfruttando la sua voce profonda. Lavora come videomaker: “Ho una piccola società che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Siamo focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. Riprendo interventi di chirurgia plastica, a partire dal chirurgo che spiega un intervento”. L’Isola dei Famosi rappresenta, dunque, il suo ufficiale debutto nel mondo dello spettacolo.

