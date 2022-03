Guendalina Tavassi Isola dei Famosi 2022 chi è

Guendalina Tavassi è pronta a tornare in televisione, prendendo parte come concorrente a L’Isola dei Famosi 2022. Al suo fianco in Honduras ci sarà suo fratello Edoardo. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Guendalina Tavassi non è di certo nuova al mondo dei reality show. È passata dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi e, avendo visto il suo carattere in azione, c’è da pensare che ci sarà un vero spettacolo in Honduras per i suoi fan. Ecco chi è e cosa sappiamo su di lei.

Chi è Guendalina Tavassi

Nata a Roma l’1 gennaio 1986, Guendalina Tavassi è una nota influencer, opinionista e showgirl. Ha 36 anni e deve la sua popolarità alla partecipazione al Grande Fratello 11. La sua carriera l’ha poi vista tentare la strada della recitazione nella sit-com S.P.A., con Melita Toniolo e Sarah Nile. Ha consolidato il proprio status di personaggio televisivo prendendo parte a molti programmi come ospite. I fan hanno potuto apprezzarla nei salotti di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, ad esempio.

Non è la prima volta che mette piede in Honduras. È stata infatti già concorrente de L’Isola dei Famosi nella sua nona edizione. Ciò non è sorprendente, considerando come svariati concorrenti siano volti noti del reality in questione. Nel 2018 ha inoltre preso parte a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Questa è in breve la sua carriera, arricchita da numerose collaborazioni sui social, che oggi rappresentano la sua principale attività. Su Instagram ha ben 1.2 milioni di follower, che non attendono altro che vederla all’opera sull’isola, pronta sempre a dire la sua e sfidare tutti con il suo carattere forte.

Guendalina Tavassi, vita privata

Conosciamo molto della sua vita privata, di cui spesso si è parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. L’influencer è inoltre molto aperta in merito sui propri profili social. è stata sposata con Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano che è diventato suo marito nel 2013. Dopo il divorzio il rapporto tra i due si è deteriorato enormemente. Hanno però continuato a frequentarsi in qualche modo, avendo dei figli insieme.

Oggi è felice al fianco di Federico Perna, nato a Roma ed estraneo al mondo dello spettacolo. Gestisce un locale green di sushi e cibi esotici nella capitale, con un socio. Proprio la sua attività li ha fatti finire insieme. Lei adora il locale e ordina spesso d’asporto. Dal suo primo matrimonio Guendalina ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, nati nel 2013 e 2016. In precedenza, però, ha dato alla luce nel 2003 Gaia, sua primogenita, frutto della relazione con Remo Nicolini. Quasi ventenne, vive con il padre e non ha un buon rapporto con la madre.

