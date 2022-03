Isola dei Famosi 2022, nel corso della prima puntata del reality Ilary Blasi lancia una super frecciata ad Alfonso Signorini

L’Isola dei Famosi 2022 inizia con il botto e non ci riferiamo al tuffo dei concorrenti! Ilary Blasi come di consueto non si è smentita e giusto un anno dopo la storica gaffe “dentro la patata” non ha disatteso i fan. Già durante il promo del programma fatto in diretta nello studio del Grande Fratello VIP molti avevano interpretato non in maniera così ironica la battuta fatta dalla moglie di Francesco Totti al conduttore. Quel “basta Alfonso” era sembrato un attacco velato al prosieguo del GF che aveva fatto slittare l’inizio dell’Isola dei Famosi.

Nessuna polemica, oltre a qualche clip social nei giorni a seguire è caduto tutto nel dimenticatoio come giusto. E’ tornata a galla la presunta rivalità tra i due ieri sera. Ilary Blasi ha lanciato una frecciata stratosferica nei confronti di Alfonso Signorini accusandolo in sostanza di averle rubato il posto al Grande Fratello VIP. Girandosi verso Vladimir Luxuria, che in quel momento stava argomentando in maniera molto acuta il reality, la Blasi ha esclamato: Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene.

Sui social, in particolare su Instagram, non sono mancati commenti di approvazione o critica alla battuta della conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022. Ilary on fine, Ilary sei la migliore, queen unica e sola, alcune delle frasi scritte dagli utenti. C’è anche chi ha scritto antipatica, eccessiva e fuori luogo. Ricordiamo che Ilary Blasi ha condotto il Grande Fratello VIP dal 2016 al 2018 per tre edizioni. Successivamente alla conduzione è subentrato Alfonso Signorini, che era l’opinionista in tutte le edizioni con al timone Ilary.

