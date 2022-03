Jeremias Rodriguez Isola dei Famosi 2022 chi è

Jeremias Rodriguez torna come concorrente all’isola di famosi 2022. Questa volta gareggia insieme al padre Gustavo. Scopriamo tutto su di lui

L’isola dei famosi 2022 si presenta con una grande novità la possibilità di avere in gara delle coppie che hanno tra loro anche un legame di parentela: è il caso dei padre e figlio Rodriguez. Se Gustavo non è un volto noto del piccolo schermo, se non per essere il padre di Belen, Jeremias é un veterano del programma ed ha partecipato a diversi reality in Italia.

Inoltre il giovane fratello Rodriguez, potremmo dire, che è stato un rubacuori con molti flirt con ragazze dello spettacolo. Scopriamo chi è Jeremias Rodriguez e gossippiamo sulla sua vita privata.

Jeremias Rodriguez chi é

Jeremias Rodriguez è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2002 insieme a suo padre Gustavo. Jeremias è di origini argentine, è nato a Buenos Aires nell’ 11 novembre del 1988, ha 33 anni di età ed è il secondo figlio dei Rodriguez . Il fratello di Belen è alto 1 metro e 94 centimetri con un peso di 86 kg, con queste misure il fisico di Jeremias è particolarmente adulato su Instagram dagli oltre 600 mila follower.

Fin dalla sua infanzia ha dimostrato di avere un carattere forte e un po’ ribelle. Come il padre, insieme agli studi scolastici, ha sempre avuto una passione per la musica ed ha imparato a suonare violino e chitarra. È cresciuto in a Buenos Aires dove ha fatto diversi lavori tra cui il manovale per poi sfondare nel mondo della moda. Jeremias Rodriguez vive in Italia, precisamente a Milano dal 2013, da quando si è trasferito con sua madre Veronica Cozzani, suo padre Gustavo e sua sorella Cecilia, più giovane di un anno, dopo il successo della maggiore Belen.

In Italia il suo successo è esploso con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2 in coppia con sua sorella Cechu, quando in conduzione c’era proprio Ilary Blasi che ha ritrovato quest’anno. Oltre al Gf Vip, Jeremias ha già partecipato all’Isola dei Famosi 14 con Alessia Marcuzzi. Entra in gioco a partire dalla quarta puntata e nasce in Honduras la sua storia d’amore con Soleil Sorge. Finita l’avventura da naufrago è stato fidanzato con Sole per circa un anno e i due hanno anche convissuto. A Jeremias sono stati attributi diverse ex famose come la tronista Rossella Intellicato, poco dopo la rottura con la sua storica fidanzata argentina Ilaria Coletto.

È stato poi legato nel 2016 all’influencer Sara Battisti dopo un flirt nella Casa con Ayda Yespica durato il tempo di un addio. Nell’estate 2020 arriva una svolta nella vita sentimentale del fratello di Belen. La fidanzata di Jeremias Rodriguez è Deborah Togni da quasi due anni. Jere e la sua dolce metà si sono conosciuti grazie ad amici comuni. Deborah ha 25 anni di età e di lavoro fa l’assistente di volo. Tra le curiosità su Jeremias Rodriguez: ha la passione per le moto, che condivideva con Andrea Iannone l’ex di sua sorella Belen, ed ha numerosi tatuaggi

