Jovana Djordjevic Isola dei Famosi 2022 chi è e perché è famosa

Jovana Djordjevic, scopriamo chi è la naufraga che prenderà parte all’Isola dei Famosi 2022: chi è perché è famosa.

L’Isola dei famosi sta per prendere il via con la sedicesima edizione, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Tra i naufraghi che dovranno sopravvivere all’Isola in Honduras c’è anche Jovana Djordjevic, alla sua prima esperienza in un reality show: scopriamo chi è e perché è famosa.

ISOLA DEI FAMOSI 2022 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA, CONCORRENTI E COSA C’È DA SAPERE

Chi è Jovana Djordjevic e perché è famosa

Esordio nel mondo dei reality per Jovana Svonja, che ha preso il cognome Djordjevic dopo il matrimonio con l’ex calciatore della Lazio. Jovana nasce in Serbia nel 1991 e si fa strada nel mondo della moda, diventando un volto molto noto nell’ambiente, con esperienze sulle passerelle di tutto il mondo. La donna è giunta alla ribalta anche per il matrimonio con Filip Djordjevic, attaccante serbo che si è affermato nel calcio italiano con l’avventura nella Lazio, durata quattro anni dal 2014 al 2018.

La bellissima Jovana, oltre a essere una modella di fama internazionale, è una grande appassionata di fitness e pugilato e parla correttamente tre lingue: serbo, inglese e italiano. Jovana e Filip Djordjevic si sono conosciuti quando l’attaccante giocava nel campionato francese con la maglia del Nantes, prima di approdare in Serie A. I due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figli: Noel nato nel 2015 e Leon nel 2017.

La donna, in un’intervista a Chi, ha parlato del rapporto con suo marito, raccontando del grande amore che li lega. Jovana ha ammesso che Filip è la sua vera e propria metà, il primo sostegno e il migliore amico, oltre che il suo grande amore e padre dei suoi figli. Conosceremo dunque meglio Jovana nella sua prima esperienza televisiva all’Isola dei famosi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI