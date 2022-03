Jovana Djordjevic origini e nazionalità e il vero lavoro prima dell’Isola

Jovana Djordjevic, andiamo alla scoperta delle origini della naufraga dell’Isola dei famosi 2022 e che lavoro fa nella sua vita.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è anche Jovana Djordjevic, alla sua prima esperienza in televisione dopo una lunga esperienza nel mondo della moda. Scopriamo quindi chi è la donna, in particolare quali sono le sue origini e che lavoro fa.

ISOLA DEI FAMOSI 2022 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA, CONCORRENTI E COSA C’È DA SAPERE

Jovana Djordjevic: le origini e che lavoro fa

Jovana Svonja è tra le protagoniste della nuova edizione dell’Isola dei famosi, pronta a prendere il via lunedì 21 marzo. La donna è un volto nuovo della televisione, alla sua prima esperienza sul piccolo schermo e nel mondo dei reality. Nata nel 1991, Jovana è originaria della Serbia ed è diventata una modella famosa in tutto il mondo, sfilando sulle passerelle di tutto il mondo e vestendo i più importanti brand mondiali.

Jovana diventa famosa al grande pubblico italiano per il suo matrimonio con Filip Djordjevic, ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Chievo. L’attaccante serbo ha conosciuto la modella in Francia, quando vestiva la maglia del Nantes e giocava in Ligue 1. Jovana poi è venuta in Italia insieme al marito, quando ha firmato con la Lazio nel 2014. Dal matrimonio dei due sono nati anche due figli: Noel e Leon, che sono venuti al mondo nel 2015 e nel 2017.

Dopo l’esperienza da modella, dunque, Jovana è pronta anche a farsi strada nel mondo della televisione, provando a farsi conoscere ulteriormente all’Isola dei famosi e di arrivare fino in fondo, avendo la meglio sugli altri naufraghi. L’Isola dei famosi dunque è pronta a tornare, con la conduzione di Ilary Blasi e Nicola Savino e Vladimir Luxuria nei panni degli opinionisti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI