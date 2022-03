Laura Maddaloni Isola dei Famosi 2022 chi è

Laura Maddaloni, scopriamo chi è la donna che sarà tra i naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi insieme al marito Clemente Russo.

Pronta al via la nuova edizione dell’Isola dei famosi, giunto alla sedicesima stagione, e tra le coppie protagoniste del reality c’è quella composta dai due coniugi Clemente Russo e Laura MaddaloniLa donna ha una solida tradizione da rispettare, considerando che suo fratello Marco Maddaloni, vincitore in passato l’Isola dei Famosi. Clemente ha invece preso parte già ad altri reality: La Talpa nel 2008 e il Grande Fratello Vip del 2016, terminato però con la squalifica per insulti verso Simona Ventura. Scopriamo dunque chi è Laura Maddaloni.

Chi è Laura Maddaloni

Laura Maddaloni nasce nell’aprile 1980 a Napoli. Suo padre è allenatore di Judo e lei, insieme ai fratelli, seguono quella via, con la donna che arriva a vincere un bronzo nella gara a squadre degli europei del 2001 e un bronzo in solitaria nei giochi del Mediterraneo del 2005. Nel 2008 Laura sposa il pugile Clemente Russo, con cui ha tre figlie: Rosy e le gemelle Jane e Janet. Il matrimonio è arrivato a distanza di tre anni da quando si sono conosciuti in occasione di alcune gare di pugilato e judo in Spagna.

A differenza del marito, la donna si è sempre tenuta lontana dal mondo dello spettacolo ed è quindi una new entry del reality e della televisione in generale, mentre Clemente è ormai un noto personaggio televisivo, con alle spalle diverse esperienze sul piccolo schermo. Anche il resto della famiglia Maddaloni ha una forte tradizione televisiva, col fratello Marco che ha vinto nel 2013 Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino e nel 2019 ha trionfato anche nell’Isola dei famosi.

