Marco Melandri Isola dei Famosi 2022 chi è

Marco Melandri, andiamo alla scoperta di uno dei protagonisti dell’imminente nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Tutto pronto per l’attesissimo ritorno dell’Isola dei famosi, con Ilary Blasi pronta a condurre la sedicesima stagione dello show dei naufraghi. Tra i concorrenti scelti quest’anno c’è anche un volto molto noto del mondo dello sport, ovvero l’ex motociclista Marco Melandri: scopriamo tutto quanto su di lui.

Chi è Marco Melandri

Marco Melandri nasce a Ravenna nell’agosto 1982, appassionandosi sin da bambino alle moto e iniziando a correre già in tenera età. Partecipa prima a gare di BMX, poi passa alle minimoto, specialità in cui diventa campione italiano nel 1992 e nel 1994. La sua ascesa nel mondo del motociclismo è folgorante: a 15 anni diventa campione italiano della 125, il più giovane a riuscirsi. Esordisce nel mondo dei gran premi nello stesso anno, ovvero il 1997, diventando un anno dopo il più giovane pilota a vincerne uno e prendendo parte, due anni dopo, al mondiale 250.

Nel 2002 vince il mondiale 250 e nel 2003 esordisce nella Moto GP, ma giunto alla soglia della consacrazione, Melandri vive un periodo difficile a causa di diversi infortuni. Le premesse che aveva fatto intravedere da ragazzo non vengono realizzate nella Moto GP, dove Melandri non riesce a ottenere risultati importanti e la sua carriera viene anche inframezzata da quattro anni di militanza nel Mondiale di Superbike. Nel 2020 arriva il ritiro ufficiale da ogni competizione a due ruote, la fine della lunga carriera di Marco Melandri.

Riguardo la sua vita privata, l’ex pilota dal 2005 è legato a Manuela Raffaetà, ex modella con cui ha anche avuto una figlia: Martina. Ora per Melandri è pronta una nuova avventura in televisione, da naufrago in Honduras nella sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

