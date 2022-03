Nicolas Vaporidis Isola dei Famosi 2022 chi è ed origini

Nicolas Vaporidis, scopriamo chi è e le origini di uno dei naufraghi protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Torna l’Isola dei famosi e tra le grandi novità di questa sedicesima edizione c’è un volto nuovissimo nel mondo dei reality: Nicolas Vaporidis. L’attore dopo tantissimi film di assoluto successo entra anche nel mondo del reality partecipando all’Isola dei famosi: scopriamo chi è l’attore e le sue origini.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis nasce nel dicembre 1981 a Roma ed esordisce al cinema nel 2002 nel film Il ronzio delle mosche, arrivando al successo nel 2006 con Notte prima degli esami. La pellicola lo lancia definitivamente sul grande schermo e nella seconda metà dei primi anni 2000 Nicolas Vaporidis diventa un attore di punta del panorama cinematografico, con film che ottengono un grande successo, come Cemento Armato, Come tu mi vuoi, Maschi contro Femmine e il sequel di Notte prima degli esami.

I più grandi successi di Nicolas Vaporidis risalgono a quegli anni, ma l’attore ha continuato a comparire anche in molti altri film come Outing- Fidanzati per sbaglio, Tutte le strade portano a Roma e in Tutti i soldi del mondo sotto la guida di Ridley Scott. Tante esperienze al cinema, ma poche in televisione e ora, per la prima volta, l’attore prende parte a un reality con la partecipazione all’Isola dei famosi.

Nicolas Vaporidis è stato spesso anche al centro del gossip: è stato fidanzato con Cristiana Capotondi, con cui ha condiviso anche alcuni successi al cinema come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi. Poi l’attore ha avuto una relazione anche con Ilaria Spada, per poi sposare Giorgia Surina, ma i due si sono separati. Ad oggi, non risulta che l’uomo abbia una fidanzata.

