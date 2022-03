Quando va in onda il daily dell’Isola dei Famosi 2022

Come ogni anno, L’Isola dei Famosi è affiancata da un appuntamento quotidiano, il daily relativo al reality show. Scopriamo quando e dove vederlo in televisione per seguire con attenzione il programma condotto da Ilary Blasi.

Tutto quello che occorre sapere sul daily de L’Isola dei Famosi 2022. Il reality condotto da Ilary Blasi fa il suo ritorno in prima serata lunedì 21 marzo su Canale 5, una settimana dopo la conclusione del Grande Fratello presentato da Alfonso Signorini.

L’Isola dei Famosi 2022, daily

Così come per il Grande Fratello, anche L’Isola dei Famosi 2022 avrà un doppio appuntamento settimanale. I fan potranno apprezzare il reality show condotto da Ilary Blasi sia il lunedì che il giovedì in prima serata.

Il surviving game avrà però anche uno spazio nel palinsesto quotidiano di Canale 5. Dal lunedì al venerdì andrà infatti in onda il daily de L’Isola dei Famosi 2022. Appuntamento fissato per le ore 16.40. Questo non è però il solo slot televisivo concesso al resoconto delle avventure dei concorrenti dello show dall’Honduras. I fan potranno seguire ciò che accade durante la settimana anche su Mediaset Extra. In questo caso l’appuntamento nel palinsesto cambia:

dal lunedì al venerdì alle ore 12.00, 16.00 e 20.30

domenica alle 6.00

Così dicendo, pare che il sabato si debba stare senza Isola dei Famosi ma non è così. In questa giornata, alle ore 17.15, andrà in onda la replica della puntata del lunedì precedente. Alle ore 21.15, invece, la replica di quella del giovedì. L’Isola trova spazio, infine, anche su La5 in seconda serata, dal lunedì al venerdì alle 00.40.

Isola dei Famosi streaming

I programmi Mediaset sono però tutti disponibili in streaming e L’Isola dei Famosi non fa eccezione. Su Mediaset Infinity vi è spazio per le puntate integrali, le clip esclusive e Isola Party. Questo è lo show digital only condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, sempre pronti a commentare quanto accade in live ogni lunedì e giovedì, in contemporanea con lo show su Canale 5.

