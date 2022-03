Roger Balduino Isola dei Famosi 2022 chi è

Roger Balduino, scopriamo chi è uno dei naufraghi protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi 2022.

La sedicesima edizione dell’Isola dei famosi è al via con la prima puntata in onda lunedì 21 marzo. Tra i naufraghi che affronteranno la dura vita dell’isola in Honduras c’è anche Roger Balduino, uno degli outsider del programma alla primissima esperienza in televisione. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su Roger Balduino.

Chi è Roger Balduino

Tra i protagonisti meno noti, ma intorno a cui c’è anche maggiore curiosità c’è sicuramente Roger Balduino, agli esordi in televisione. Roger nasce nel 1992 a Erechim, in Brasile. Della sua vita in realtà non si sa molto, Roger Balduino ha fatto strada nel mondo della moda, diventando uno dei volti di punta del settore, un modello di fama mondiale che ha collaborato con alcuni dei più grandi brand del mondo.

Proprio il suo lavoro lo ha portato a Milano, dove è andato a vivere. Un percorso simile a quello di un’altra delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi, anche lei outsider di questa edizione, ovvero Estefania Bernal. Lei è una modella proveniente dall’Argentina alla sua prima grande esperienza nella televisione italiana, dopo però un passato in quella argentina e un’esperienza a Scherzi a parte. Per Roger Balduino invece si tratta dell’esordio assoluto in televisione, vedremo se questa esperienza all’Isola dei famosi lancerà la carriera del modello brasiliano.

Isola dei famosi giunge quindi alla sedicesima edizione e presenterà un team con protagonisti molto cari allo show: Ilary Blasi alla conduzione, come nella scorsa edizione, mentre gli opinionisti saranno due vecchi protagonisti dello show: Nicola Savino, che ha condotto in passato il reality, e Vladimir Luxuria, che invece ha vinto l’Isola dei famosi nel 2008.

