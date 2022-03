Eliminato Isola dei Famosi 2022 ieri sera prima puntata: chi è in nomination

Eliminato Isola dei Famosi 2022 ieri sera prima puntata con grande sorpresa e nomination che hanno creato non poche polemiche

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è andata in onda ieri sera 21 marzo e ha già decretato preferiti ed eliminato. Il reality si è aperto con la presentazione del nuovo studio da parte di Ilary Blasi, una frecciata ad Alfonso Signorini e il cast che come da tradizione ha fatto il famoso tuffo dall’elicottero.

Tra i concorrenti della prima puntata la più insicura nel lanciarsi nel mare blu dell’Honduras è stata Carmen Di Pietro che si era protagonista di un siparietto togliendo dal reggiseno delle merendine al cioccolato. Alvin ha subito iniziato con i giochi di forza per decretare i partecipanti ufficiali dell’isola. I primi a vincere Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e poi Clemente Russo con sua moglie Laura Maddalena.

Al televoto flash ha conquistato posto nella palapa la coppia formata stesso ieri sera nella prima puntata da due concorrenti singoli: Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal. Antonio Zequila, concorrente ufficiale, ha scelto Floriana Secondi come sua partner. Mentre si dovrà attendere la seconda puntata per vedere l’ingresso di altri naufraghi come i fratelli Tavassi e i Cugini di Campagna.

Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2022

La prima coppia ad essere eliminata all’Isola dei Famosi 2022 è quella composta da Roger Balduino e Jovana Djordjevic che ha perso il televoto flash contro Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal. I due eliminati sono stati costretti ad approdare nella playa sgamada e si sono separati. Infatti durante questa settimana non giocheranno più come coppia ma da singoli concorrenti. Il loro futuro verrà deciso tra sette giorni.

Chi è in nomination

Le nomination della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 sono iniziate dopo la prova immunità che ha reso immuni i leader Gustavo e Jeremias. Immuni anche Nicolas Vaporidis coppia con Estefania che hanno vinto il televoto flash. Floriana e Antonio Zequila hanno nominato Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Mamma e figlio hanno invece scelto per le nomination Marco Melandri e Cicciolina, anche se Carmen voleva nominare Estefania perché il figlio ha detto che è una bella ragazza.

Anche Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno votato Ilona e Melandri. Stessa votazione da parte di Lory Del Santo e Marco Cucolo, mentre la coppia composta da Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis ha nominato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Stessa nomination anche da parte di Marco Melandri e Ilona Staller. Gli immuni Jeremias e Gustavo hanno invece scelto la coppia Antonio Zequila – Floriana Secondi.

Vanno in nomination la coppia Carmen e Alessandro, la coppia composta da Marco Melandri e Ilona Staller e quella formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi.

