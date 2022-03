Isola dei Famosi 2022, retroscena sui Tavassi e i Cugini di campagna, che fine hanno fatto?

Nella prima puntata dell’isola dei famosi 2022 non hanno partecipato i Tavassi e i Cugini che fine hanno fatto?

Il cast dell’isola dei famosi 2022 già sulla carta è pronto a fare scintille. A dimostrazione di un team di concorrenti di livello nella prima puntata di ieri sera sono state le polemiche nate tra Carmen di Pietro e Floriana Secondi, giusto per fare un esempio, e il televoto choc con tre coppie a rischio eliminazione tra le più forti dell’intero gruppo di naufraghi.

Fino al saluto della conduttrice Ilary Blasi con tanto di lancio della cartellina, i telespettatori anche su Twitter aspettavano l’ingresso dei Tavassi e dei Cugini di Campagna. Guendalina è all’Isola dei Famosi 2022 con suo fratello Edoardo, Silvano Michetti e Nick Luciani sono invece i cantanti di Anima mia pronti a fare scintille in Honduras. Di loro però nessuna traccia ieri nella prima puntata dell’Isola, neanche un cenno o un annuncio.

I fan possono stare tranquilli entreranno giovedì 24 Marzo quando è in programma la seconda puntata dello show dedicato all’avventura di naufraghi Vip su un’isola deserta. In tanti però si sono chiesti perché i Tavassi e i Cugini di Campagna non sono entrati nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022? Un succoso retroscena sarebbe piaciuto un po’ tutti dietro questa scelta, in queste ore si è parlato anche di positività al Covid di alcuni concorrenti ma la produzione non ha mai confermato.

Semplicemente i Tavassi sono molto forti sui social e conosciuti tra il pubblico giovane, mentre i Cugini di Campagna sono apprezzatissimi da un altro tipo di pubblico. Rimandare il loro ingresso ha creato curiosità tra un target trasversale e quella giusta attesa per la puntata di giovedì dell’Isola dei Famosi 2022.

