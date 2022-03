Comandamento testo e significato della canzone di Paky

Comandamento, scopriamo il testo e la canzone del brano di Paky, reduce dalla pubblicazione del suo primo album.

Il 2022 sé l’anno della consacrazione per Paky, che ha dato alla luce il suo primo album, Salvatore, che sta ottenendo un successo pazzesco. Tra i brani più apprezzati c’è il featuring con un altro astro nascente del panorama rap italiano: Geolier. Scopriamo dunque il significato e il testo di Comandamento, brano prodotto da uno dei producer di punta della musica italiana: Sick Luke.

Comandamento, il significato della canzone di Paky

Comandamento mette in scena la collaborazione tra due astri nascenti della scena rap come Paky e Geolier. Si tratta di un pezzo che mette in mostra i tormenti dell’artista, che guarda indietro al percorso compiuto e sa che dovrà lottare per andare avanti. Il brano si avvale anche della produzione d’eccezione di Sick Luke, uno dei migliori producer in circolazione nel panorama italiano.

Comandamento, il testo della canzone di Paky

Na-na-na-na-na yeah (Sick Luke, Sick Luke)

Pecché me guard mal?

Sacc comm’ si crisciuto tu

Cu nu pate che sta carcerato

E nu frate che nun ce sta cchiù

Pecché me guarde male?

Saccio comm’ si crisciut tu

Cierti cos’e saje e’ tant ann’ fa

Però è certo nn’t”e ‘mpara nisciuno (Glory, Glory, Glory

Scrivo crudo solo a notte tarda

Chiedo scusa per la pausa

In quartiere senti sempre freddo

Fa freddo pure dentro casa

Un cristiano una notte mi disse

Che un giorno io morirò ucciso

Mentre mi fumo una Winston

Mi chiedo ancora se Dio esiste, ah

Okay, sento bugie sul mio nome

Firmo due dischi a un milione

Prima avevo il fumo nei coglioni

Gli occhi si girano indietro

Quando penso, torno indietro

Perdo una pietra dal mio braccialetto

Ogni volta che perdo un fratello, ah

So che ti manco, tu non mi manchi

Mi chiami se ti senti sola

Ti compro vestiti di marca

Te li levo tutti dopo un’ora

Mi chiedo ancora se mi ama

Sopra un volo per Miami, mami

Litighiamo se siamo vicini

Ma moriamo se siamo lontani

Pecché me guarde male?

Saccio comme si crisciuto tu

Cierti ccose ‘e ssaje ‘a tant’anne fa

Però è certo nn’t”e ‘mpara nisciuno

Yeah, scusateme p”o dialetto

‘E risposte ca nu truove ‘e truove sempe

‘Int’a chillu messagio ca tu nun he maje letto

Nu frate ca se perde ‘int’e machinette

Doppo ha accattato ‘e sorde, ha accattato ‘o mezzo

Pero ce costa ‘o doppio a nuje c”o ‘nteresse

Pate se sacrifica, fa sacrificie

M’arricordo ca patemo m”o dicette

“Quando scinne, nn’abbusce pecché si abbusca

Quando tuorne, po abbusche cchiù ‘e na vota”

Statte a cuccia si nn’si capace ‘e de ‘e muorze

Chi s’intende ‘e ‘sta vita se fida poco

Nu guaglione se stregna nu frate ‘mpietto, s”o carezza

Sta ‘nterra e giura vendetta

Po s’aizza e cammina, s’astregna ‘o fierro

Saglie e s’astregna ‘a mamma pecché ce tene

Ma pecché nun me dice na verità?

Ma pecché pe’tté nun so’ abbastanza

‘Ruosso pe sapé ca papà nu’ torna e nun ce sta?

Nun regnere ‘sti bugie ch”e verità

Nun me dicere nun so’ abbastanza ‘ruosso

Pecché fin’e mo porto ‘a famiglia annanze

Da criaturo cercavo ‘a Babbo Natale

Sulamente ca me purtasse a papà

Pecché me guarde male?

Saccio comme si crisciuto tu

Cierti ccose ‘e ssaje ‘a tant’anne fa

Però è certo nn’t”e ‘mpara nisciuno

