Chi è Stefania Ultima Fermata: il desiderio di maternità

Ultima Fermata: scopriamo chi è Stefania, la moglie di Maurizio, protagonista del nuovo show di Canale 5 condotto da Simona Ventura.

Simona Ventura è alla guida del nuovo show ideato da Maria De Filippi, Ultima Fermata, dove le coppie in crisi decidono cosa fare del loro futuro. Un format simile a Temptation Island, senza però tentazioni e lontananza, ma con un’importante decisione da prendere: restare insieme o lasciarsi definitivamente? Una decisione che sono chiamati a prendere anche Maurizio e Stefania, due dei protagonisti del nuovo show di Canale 5, in partenza mercoledì 23 marzo in prima serata. Scopriamo chi è la donna e quali sono i problemi del suo matrimonio.

ULTIMA FERMATA COME FUNZIONA IL NUOVO PROGRAMMA DI CANALE 5

Ultima Fermata: chi è Stefania

Non si sa molto sulla biografia di Stefania e Maurizio e sulle loro vite, sia singole che insieme. Sappiamo che Maurizio ha scritto al programma per provare a salvare il suo matrimonio con Stefania, arrivato a un momento difficile a causa di una divergenza di pensiero sul futuro che rischia di allontanarli per sempre. Maurizio ha raccontato che Stefania vorrebbe tanto allargare la famiglia e diventare madre, mentre l’uomo non si sente pronto. Questo è il grande problema che divide i due coniugi e che rischia di far naufragare il loro matrimonio.

La voglia di stare insieme c’è, Maurizio ha raccontato di non riuscire a immaginare la sua vita senza la moglie, ma per continuare a stare insieme c’è bisogno di trovare un piano in comune per il futuro e ovviamente l’avere un figlio o meno è un punto fondamentale per immaginare un prosieguo della vita insieme. Vedremo se dunque i due riusciranno a ricucire lo strappo che si sta creando e trovare un compromesso o se dovranno arrendersi e far naufragare il loro matrimonio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI