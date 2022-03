Ultima Fermata, scopriamo quante saranno le puntate del nuovo show in partenza mercoledì 23 marzo su Canale 5.

Simona Ventura è il volto di Ultima Fermata, nuovo show di Canale 5 che vedrà protagoniste delle coppie in crisi nell’atto di capire se il loro amore può avere ancora vita o se è giunto alla metaforica ultima fermata del viaggio. Un format che potrebbe ricordare quello di un altro celebre show di Mediaset incentrato sulle coppie in crisi, ovvero Temptation Island, e indubbiamente ci sono delle similarità, ma anche delle differenze importanti date dall’assenza delle tentazioni e della lontananza. Lo show prenderà via mercoledì 23 marzo, quando capiremo meglio anche le modalità di svolgimento del programma: intanto vediamo quante puntate di Ultima Fermata ci saranno.

ULTIMA FERMATA COME FUNZIONA IL NUOVO PROGRAMMA DI CANALE 5

Ultima Fermata: quante puntate sono

Non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli del programma, che saranno probabilmente svelati nel corso della prima puntata. Gli episodi comunque, stanno alle indiscrezioni che circolano in rete, dovrebbero essere tre o quattro: massimo un mese dunque per le coppie per capire cosa fare del loro futuro insieme.

Ultima Fermata andrà in onda ogni mercoledì sera, alle 21:20 su Canale 5. La puntata finale dovrebbe andare in onda dunque o il 6 aprile o il 13 aprile, a seconda di quanti saranno gli episodi. Ogni puntata sarà visibile dunque in diretta su Canale 5, ma anche in streaming e on demand tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente per dispositivi mobili, console e smart tv.

Tutto pronto dunque per l’inizio di Ultima Fermata, dove fare la conoscenza di diverse coppie, tra cui Adryana e Jonatan, Stefania e Maurizio e Valentina e Samuel, più che altro che ancora non sono state rese note e che quindi conosceremo con l’inizio effettivo dello show.

