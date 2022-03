Castelli di lenzuola testo e significato della canzone di Ariete

Castelli di lenzuola, il testo e il significato del brano contenuto nel CD di Ariete: Specchio.

Ariete ha pubblicato il suo primo album, dal titolo Specchio, e tra le canzoni maggiormente apprezzate c’è Castelli di lenzuola: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Castelli di lenzuola, il significato della canzone di Ariete

In Castelli di lenzuola Ariete canta l’amore che cresce, che dall’adolescenza passa all’età adulta, ma quell’amore conserva la purezza della fanciullezza e resta il rifugia dalle difficoltà del diventare grandi.

Castelli di lenzuola, il testo della canzone di Ariete

Come neve che ad Aprile cade dalle foglie

Pendo dalle tue labbra

Mi lasci a bocca asciutta

Siamo solo otto miliardi di persone spoglie

Dipenderò da te

Perché non so più stare sola

Io tendo a cercarti sopra divani vuoti

Delle feste di merda a cui non voglio mai andare

Rincorro i tuoi sguardi perché hai l’oro negli occhi

E tutto il tuo mondo in testa che mi parla

Passerà un’altra notte ancora

Giochiamo a sognare

Non svegliarmi

Costruirò castelli di lenzuola

Ritorno bambina

Tu non svegliarmi più

Uh uh uh

Uh uh uh

Ritorno bambina

Tu non svegliarmi

Come i fiori in primavera prendono colore

Coglierò ogni momento, sì

Prenderò tutto il freddo di questa città

Vorrei scappare un giorno ma con te al mio fianco

Senza avere una meta, solo fogli bianchi

Non so quante altre volte dovrò dirti grazie

Dipenderò da noi perché siamo costanti

Io tendo a cercarti sopra divani vuoti

Delle feste di merda a cui non voglio mai andare

Rincorro i tuoi sguardi perché hai l’oro negli occhi

E tutto il tuo mondo in testa che mi parla

Passerà un’altra notte ancora

Giochiamo a sognare

Non svegliarmi

Costruirò castelli di lenzuola

Ritorno bambina

Tu non svegliarmi più

Uh uh uh

Uh uh uh

Ritorno bambina

Tu non svegliarmi più

Uh uh uh

Uh uh uh

Ritorno bambina

Tu non svegliarmi

E se partirai giuro che ti seguirò

Non voglio svegliarmi con nomi che non so

Non voglio un futuro in cui tu non sai chi sono

In cui tu non sai chi sono

E se il nostro tempo non sarà mai abbastanza

Io continuerò a pendere dalle tue labbra

Dammi fiato

Dammi sonno

Tu non svegliarmi più

Uh uh uh

Uh uh uh

Ritorno bambina

Tu non svegliarmi

